До конца 2024 года в Молдове планируется практически наполовину сократить количество центров временного размещения украинских беженцев, об этом в радиоэфире рассказал министр труда и социальной защиты Алексей Бузу, передаёт Sputnik
По его словам, из 38 действующих в настоящее время центров планируется оставить 13−15, а семьям беженцев необходимо помогать интегрироваться в общество.
«Наш план — до конца 2024 года иметь 13−15 центров временного размещения. Слово “временный” здесь не случайно: это помощь в кризисной ситуации. Идея была в том, чтобы семьи, которые там временно размещены, находились там, пока власти Молдовы не найдут для них возможность долговременного размещения. Это мы пытаемся сделать. Для каждой семьи, для каждого человека оттуда мы определяем альтернативные варианты проживания: в селах, других населенных пунктах», — уточнил министр.
Он назвал и примерную цифру трудоустроенных в Молдове украинских беженцев, подчеркнув при этом, что данные официальные, но в реальности цифра может быть другой.
«В настоящее время трудоустроено очень мало. Из тех цифр, что есть у нас, — примерно 1300 человек. Реальной цифры мы не знаем, так как не все работодатели декларируют факт найма [украинских беженцев]», — отметил Бузу.
Незнание румынского препятствует трудоустройству украинских беженцев в Молдове - Минтруда
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, доклад, в котором также отражена текущая ситуация с беженцами из Украины, был представлен на минувшей неделе, на мероприятии присутствовал глава ведомства Алексей Бузу. В исследовании указано, что украинские беженцы сталкиваются с "серьезными проблемами на рынке труда".
"Существенное препятствие в поиске работы представляют языковые барьеры, особенно незнание румынского языка!!!", - информируют в Минтруда.
Согласно представленным данным, 25% опрошенных беженцев в настоящее время трудоустроены, а еще 23% активно ищут возможности трудоустройства. В частности, предпочтение отдается гибкому графику работы, а также вариантам неполной занятости и удаленной работы.
"Трудоустраивать беженцев в Молдове готовы около 64% компаний, более высокий уровень восприимчивости - 71% - отмечен в Кишиневе", - отмечается в исследовании.
Алексей Бузу назвал интеграцию беженцев в общество, в том числе повышение уровня занятости среди этой категории людей, приоритетной задачей возглавляемого им министерства.
С 1 марта 2023 года беженцы, решившие остаться в Республике Молдова, имеют право запросить временную защиту. Бенефициары временной защиты имеют доступ к мерам и услугам социальной помощи, финансируемым международными организациями, а также пользуются рядом прав, включая доступ к учебе и образованию, трудоустройству без необходимости получения временного вида на жительство с целью работы, доступ к первичной и неотложной медицинской помощи.