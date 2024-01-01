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В Приднестровье намерены запустить сеть производственных аптек

В Приднестровье намерены запустить сеть производственных аптек
фото: pharmprom.ru

Президент Приднестровья Вадим Красносельский поручил воссоздать сеть производственных аптек. Это одна из задач, поставленных сегодня Минздраву в Послании органам власти и управления, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я напоминаю, они были у нас, эти аптеки, потом как-то сошли на нет. Но сейчас, учитывая все эти пошлины, ограничения, время нам диктует необходимость возвращения к этой теме и создания производственных аптек... Основная составляющая будет доступна для приднестровского потребителя, для граждан. Надо выбрать сеть аптек в каждом городе и районе и обязать их запустить производство», – сказал Вадим Красносельский.

С учётом давления со стороны Молдовы глава государства поставил задачу не только создать сеть производственных аптек. Он также поручил разработать перечень возможных выпускаемых препаратов и оборудования, необходимого для реализации поставленной задачи.

Напомним, ранее представители фармацевтической сферы ПМР анонсировали подорожание лекарств. Из-за ряда мер, предпринимаемых Молдовой, цены на лекарства в Приднестровье могут вырасти на 25-30%. Также прогнозируется повышение стоимости изделий медицинского назначения.

Производственные аптеки — аптеки, осуществляющие отпуск готовых лекарств и лекарственных средств, которые фармацевты изготавливают по рецептам врачей и требованиям лечебно-профилактических учреждений.
  • Вчера, 19:03
  • DTV
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