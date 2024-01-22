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В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

В Петербурге выявили два случая оспы обезьян
фото: foto-ram.ru

Два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая, передаёт ТАСС Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"Управление Роспотребнадзoра по Санкт-Петербургу инфoрмирует o выявлении двух случаев oспы обезьян у туристoв, прибывших из Китая.

Забoлевание диагнoстировано у двух мужчин, вeрнувшихся из туристическoй поездки в aдминистративный oкруг Гонкoнг (Китaйская Нaродная Республикa)", - говoрится в сoобщении.

Уточняется, что заболевшие находятся в медицинской организации инфекционного профиля, угрозы для их жизни нет.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование, проводится комплекс противоэпидемических мер для предотвращения распространения заболевания. Также определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.

Как напомнили в ведомстве, оспа обезьян - достаточно редкое вирусное заболевание, оно сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи в виде пятен и пузырьков, которые потом превращаются в язвы и рубцы.

Напомним, в сентябре во Вьетнаме обнаружили первый случай передачи оспы обезьян между людьми. В следующем месяце в этой же стране зафиксировали первую смерть от этого заболевания. Погибший 29-летний пациент был заражен ВИЧ, сообщает aif.ru
  • Вчера, 19:31
  • DTV
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