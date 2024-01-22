В ходе оглашения Послания органам госвласти и управления Президент ПМР Вадим Красносельский поручил Правительству совместно с Верховным Советом проработать вопрос повышения с 1 февраля пенсий и зарплат бюджетникам. Работникам Минздрава планируется поднять зарплаты с 1 апреля, сообщает пресс-служба Главы государства
«Но это отдельный разговор, об этом я ещё буду говорить. Несмотря на экономическое давление на Приднестровье, несмотря на всевозможные действия по удушению Приднестровья и его экономики, мы должны всё-таки думать о повышении пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы. Мы это сделаем. Мы будем повышать, но из-за действий Молдовы – не в том объеме, в котором бы хотели. Молдавская власть должна четко понимать, на кого ложится бремя всех их ограничений. Именно на народ. На людей. Тем не менее мы будем повышать пенсии и зарплаты, хоть и не в том объеме, как я уже говорил, как бы хотелось. По понятным причинам», - подчеркнул Вадим Красносельский.