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Глава «Молдовагаз»: «Газпром» определил суточные поставки для Молдовы до конца года

Глава «Молдовагаз»: «Газпром» определил суточные поставки для Молдовы до конца года
фото: moldovagaz.md

Глава «Молдовагаз» рассказал, что объемы российского газа для Молдавии на этот газовый год определены.

«Мы получили подтверждение от российского концерна, что до начала нового „газового года“, то есть до октября 2024 года, ежесуточные поставки сохранятся на уровне 5,7 млн м3», — сказал в интервью «Экономическому обозрению» председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает EADaily

Весь этот газ направляется в Приднестровье, преимущественно для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС с последующей ее поставкой на правый берег, пояснил руководитель компании.

Вадим Чебан отметил, что ситуация с аудитом исторического долга Молдавии перед «Газпромом» неоднозначная.

«Аудит проведен, есть результаты, но он не признается „Газпромом“ (он отказывается даже считать это аудитом, как таковым, указывая на несоответствие международным правовым и финансовым принципам проведения такого аудита)», — сказал Вадим Чебан. По его словам, чтобы двигаться дальше, искать варианты урегулирования проблемы долгов, нужен диалог.

«Но его, к сожалению, тоже пока нет. Надеюсь, со временем стороны („Газпром“ и правительство Молдовы, как основные акционеры) все же начнут поиски путей разрешения спора, но сейчас это пока затруднительно, даже нереально», — сказал глава «Молдовагаз».

Как сообщало EADaily , в ноябре в «Газпроме» не признали заказанный молдавскими властями аудит исторического долга «Молдовагаза», по которому долг страны снизился почти в 100 раз. Накануне норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance провели аудит молдавских долгов перед «Газпромом» и молдавские власти заявили, что признают только $ 8,6 млн из $ 756 млн.

В «Газпроме» сразу не согласились с утверждениями молдавской стороны. Выплата исторического долга была одним из условий заключения пятилетнего контракта в октябре 2021 года. В «Молдовгаз» сообщили, что аудит основан на предположениях, а не на фактах: «Содержит утверждения, не подкрепленные законом и фактическими обстоятельствами». В «Молдовагаз» отметили: «Авторы отчета указывают, что самостоятельно не проверяли правильность и полноту документов».

  • Вчера, 19:52
  • DTV
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