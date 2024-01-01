Самая крупная с 1990-х годов вспышка кори ранее была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о риске новых вспышек из-за низкого охвата населения иммунизацией, передает report.az
"Миллионы родителей и опекунов призываются записать своих детей на пропущенную вакцинацию против кори, паротита и краснухи (MMR) в рамках нового масштабного стремления NHS защитить детей от серьезного недомогания, поскольку случаи кори продолжают расти по всей стране", — говорится в документе.
Отмечается, что данная кампания будет направлена на тех людей, которые ранее пропустили вакцинацию или не успели получить одну из двух доз прививки.
Евросоюз призывает жителей Молдовы вакцинировать детей от кори
Евросоюз присоединился к кампании ВОЗ и ЮНИСЕФ в Молдове, призывающих жителей страны защитить своих детей, бесплатно вакцинируя их в поликлиниках по всей стране.
"Корь вновь появилась в Молдове после двухлетнего отсутствия. Это серьезное заболевание с множественными симптомами, которое является одной из основных причин смертности детей во всем мире. Поскольку специфического лечения кори не существует, единственной защитной мерой является вакцинация", - отметила Делегация ЕС в Кишиневе, передает point.md с ссылкой на infotag.md.
Она напомнила, что комбинированная вакцина MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха) существует уже 20 лет, ее вводят тремя дозами: в возрасте одного года, в 6-7 лет и в 15-16 лет, и она включена в рекомендуемый график вакцинации.