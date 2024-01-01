Dnestr.TV

 
0

В Великобритании начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки

В Великобритании начали кампанию вакцинации против кори из-за крупной вспышки
фото из открытых источников

Самая крупная с 1990-х годов вспышка кори ранее была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о риске новых вспышек из-за низкого охвата населения иммунизацией, передает report.az

"Миллионы родителей и опекунов призываются записать своих детей на пропущенную вакцинацию против кори, паротита и краснухи (MMR) в рамках нового масштабного стремления NHS защитить детей от серьезного недомогания, поскольку случаи кори продолжают расти по всей стране", — говорится в документе.

Отмечается, что данная кампания будет направлена на тех людей, которые ранее пропустили вакцинацию или не успели получить одну из двух доз прививки.

Евросоюз призывает жителей Молдовы вакцинировать детей от кори

Евросоюз присоединился к кампании ВОЗ и ЮНИСЕФ в Молдове, призывающих жителей страны защитить своих детей, бесплатно вакцинируя их в поликлиниках по всей стране.

"Корь вновь появилась в Молдове после двухлетнего отсутствия. Это серьезное заболевание с множественными симптомами, которое является одной из основных причин смертности детей во всем мире. Поскольку специфического лечения кори не существует, единственной защитной мерой является вакцинация", - отметила Делегация ЕС в Кишиневе, передает point.md с ссылкой на infotag.md.

Она напомнила, что комбинированная вакцина MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха) существует уже 20 лет, ее вводят тремя дозами: в возрасте одного года, в 6-7 лет и в 15-16 лет, и она включена в рекомендуемый график вакцинации.
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна