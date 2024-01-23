Минувшей ночью на границе Киргизии и Китая зафиксировано шесть землетрясений. Об этом со ссылкой на данные Института сейсмологии киргизской Национальной академии наук сообщает агентство «Кабар», сообщает eadaily.com
Согласно опубликованным данным, после первого мощного землетрясения было зафиксировано еще пять. Уточнятся, что сила подземных толчков составила от 5,5 до 8 баллов.
Ученые всё чаще называют потенциальные зоны новых разрушительных землетрясений.
Как 30 атомных бомб: сейсмологи предупредили о разрушительных землетрясениях в мире
Эпицентр ночного землетрясения магнитудой 7,1 располагался в 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Алы. Позднее был зарегистрирован ещё ряд подземных толчков, менее мощных. По данным китайских сейсмологов, по состоянию на 8 утра было зарегистрировано 40 подземных толчков.В Алма-Аты жители покинули свои дома и какое-то время провели на улицах, некоторые были одеты в пижамы и тапочки, пишет Reuters.
Власти сообщили, что число пострадавших — более 40 человек, с разными травмами легкой и средней тяжести (ушибы, защемления, растяжения) они доставлены в больницы. Несколько человек в панике выпрыгнули со второго и третьего этажа. По словам премьера Казахстана Алихана Смаилова, причина может быть в том, что жители не вовремя получили рассылки на смартфоны, сообщает bloknot.ru
При этом начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев напомнил, что город находится в одном из самых сейсмоопасных регионов в мире. Он отметил, что в год тут происходит до 200 сейсмических событий.«В среднем ощутимы около 20 толчков. Граждане должны понимать, что живут в такой зоне и должны быть готовы», — отметил чиновник.«Мы живем в сейсмоопасной зоне, землетрясение может произойти в любой момент и секунду. Мы должны это понимать», — добавили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.Юго-восток Казахстана относится к сейсмоактивному району. Наиболее сильные и разрушительные землетрясения за последние 100 лет происходили тут в 1936, 1967, 1970 и 1971 годах.
фото: bloknot.ru
Сейсмологи предупредили о возможной серии землетрясений в Казахстане. По их словам, до 25 января в районе Алматы вероятность разрушительных землетрясений составляет менее 70%.
Скорее всего будут афтершоки с небольшой амплитудой.
Между тем, ещё 15 лет назад доктор геолого-минералогических наук, профессор Канатбек Абдрахимов говорил, что в скором времени Казахстан может ощутить сильное землетрясение. В 2008 году он рассказывал в интервью местным СМИ, что группа сейсмологов пришла к выводу, что в ближайшие 20 лет «вблизи одной из столиц стран Центральной Азии произойдет землетрясение силой 9 баллов».
На тот момент вероятность такого события была высокой, около 40%, однако специалисты предупредили, что со временем она будет расти.
Объяснялся такой прогноз неизбежностью высвобождения энергии в местах разломов.Похожий прогноз предстоящих землетрясений дала недавно Геологическая служба США. По данным ученых, почти 75% территории США могут испытать разрушительное землетрясение в течение следующих 100 лет. Наиболее подвержена подземным толчкам Калифорния, там вероятность ещё выше — 95%. Также в опасности Аляска и Гавайи.
Сейчас уровень глобальной сейсмической активности оценивается как очень высокий. Это значит, что в мире зафиксировано больше, чем обычно сильных землетрясений и они могут повториться. За последние сутки общая сейсмическая энергия сравнима с энергией более чем 30 атомных бомб.
Землетрясение в Алма-Ате может произойти в любой момент, в любую секунду. Об этом заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев, сообщает eadaily.com
«Мы не знаем, на что ссылаются блогеры, которые дают прогнозы о сейсмоситуации и сейсмообстановке. Что в прошлый раз, что сегодня ночью народ начал выходить (на улицы. — прим. EADaily), не доверяя официальным организациям, а доверившись соседскому чату, где начали пересылать сообщения, что в 03.30, 05.00 будут разрушительные землетрясения. Здесь нужно исходить из того, что мы живем в сейсмоопасной зоне, землетрясение может произойти в любой момент и секунду. Мы должны это понимать. Тем более что в Алматы и Алматинской области несколько раз за всю историю происходили разрушительные землетрясения», — сказал Сарсенбаев на брифинге.
Так он прокомментировал распространявшиеся ранее в социальных сетях слухи о предстоящем разрушительном землетрясении в Алма-Ате.
Сарсенбаев добавил, что в целом мониторинг и наблюдение за сейсмической активностью в Казахстане ведут уже много десятилетий.
«Поэтому имеет смысл полагаться на данные специалистов, а не на умозаключения блогеров», — резюмировал эксперт.