Dnestr.TV

 
0

Об особенностях взимания дорожного сбора

Об особенностях взимания дорожного сбора
фото: customs.gospmr.org

С 1 января 2024 года взимается сбор за проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих отдельные категории товаров и полная масса которых (каждого в отдельности либо в составе автопоезда) превышает 18 тонн, информирует NewsPMR.Com

Данный сбор, в соответствии с изменениями, внесенными в закон «О дорожном фонде», уплачивается при въезде в Приднестровскую Молдавскую Республику в отношении:

- транспортных средств, перемещающих инертные строительные материалы.

При перевозке данной категории товаров установлена пониженная ставка сбора – на уровне 14 РУ (в 1 квартале 2024 года 1 РУ равен 26,369 руб. ПМР);

- транспортных средств, перемещающих зерновые, масличные и технические сельхозкультуры, лом и отходы черных и цветных металлов, цементы, макадам из шлака, дросса и аналогичных промышленных отходов.

Размер сбора в случае перемещения указанных категорий товаров также уменьшен и составляет 8 РУ.

Данный вид дорожного сбора является платой за однократный въезд с правом перемещения по территории Приднестровской Молдавской Республики в течение одного месяца с обязательным последующим выездом из республики. В случае превышения установленного срока при выезде предусмотрена уплата дополнительного сбора – в троекратном размере от внесенного платежа при въезде (45 РУ).

Во избежание таких нарушений со стороны перевозчиков, предусмотрен соответствующий контроль указанного срока и своевременного выезда за пределы территории ПМР транспортных средств с полной массой свыше 18 тонн, перевозящих обозначенные категории товаров.

  • Сегодня, 11:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна