С 1 января 2024 года взимается сбор за проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих отдельные категории товаров и полная масса которых (каждого в отдельности либо в составе автопоезда) превышает 18 тонн, информирует NewsPMR.Com
Данный сбор, в соответствии с изменениями, внесенными в закон «О дорожном фонде», уплачивается при въезде в Приднестровскую Молдавскую Республику в отношении:
При перевозке данной категории товаров установлена пониженная ставка сбора – на уровне 14 РУ (в 1 квартале 2024 года 1 РУ равен 26,369 руб. ПМР);
- транспортных средств, перемещающих зерновые, масличные и технические сельхозкультуры, лом и отходы черных и цветных металлов, цементы, макадам из шлака, дросса и аналогичных промышленных отходов.
Размер сбора в случае перемещения указанных категорий товаров также уменьшен и составляет 8 РУ.
Данный вид дорожного сбора является платой за однократный въезд с правом перемещения по территории Приднестровской Молдавской Республики в течение одного месяца с обязательным последующим выездом из республики. В случае превышения установленного срока при выезде предусмотрена уплата дополнительного сбора – в троекратном размере от внесенного платежа при въезде (45 РУ).
Во избежание таких нарушений со стороны перевозчиков, предусмотрен соответствующий контроль указанного срока и своевременного выезда за пределы территории ПМР транспортных средств с полной массой свыше 18 тонн, перевозящих обозначенные категории товаров.