Результаты оперативно-служебной деятельности районного отдела внутренних дел обсудили 23 января на итоговом совещании в присутствии министра внутренних дел Виталия Нягу, руководителей районной прокуратуры, Следственного комитета, суда, госадминистрации.
Об итогах работы подразделения в 2023 году доложил начальник РОВД, сообщила пресс-служба МВД ПМР.
На территории обслуживания Григориопольского РОВД всего было зарегистрировано 135 преступлений. Этот показатель остался на уровне предыдущего года.
Отмечается значительное снижение (на 34,5%) регистрации тяжких преступлений – 19; особо тяжких – на 57,1%, фактически зарегистрировано 3. Из 22 преступлений, относящихся к этим категориям, 20 раскрыты.
В целом на территории Григориопольского района отмечается снижение регистрации убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, хищения имущества, мошенничества и многих других видов преступлений.
По итогам 12 месяцев 2023 года уровень общей раскрываемости составил 75,7%; тяжких преступлений – 70,0%, особо тяжких – 100%.
В минувшем году до 14 увеличилось количество преступлений, которые были совершены в общественных местах на территории Григориопольского района и г. Григориополь.
На дорогах зафиксировано 15 ДТП, в которых 3 человека погибли, 12 – получили травмы.
Глава милицейского ведомства в целом удовлетворительно оценил работу подразделения.