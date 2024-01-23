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В Григориопольском районе снизилось количество тяжких преступлений

В Григориопольском районе снизилось количество тяжких преступлений
фото: mvdpmr.org

Результаты оперативно-служебной деятельности районного отдела внутренних дел обсудили 23 января на итоговом совещании в присутствии министра внутренних дел Виталия Нягу, руководителей районной прокуратуры, Следственного комитета, суда, госадминистрации.

Об итогах работы подразделения в 2023 году доложил начальник РОВД, сообщила пресс-служба МВД ПМР.

На территории обслуживания Григориопольского РОВД всего было зарегистрировано 135 преступлений. Этот показатель остался на уровне предыдущего года.

Отмечается значительное снижение (на 34,5%) регистрации тяжких преступлений – 19; особо тяжких – на 57,1%, фактически зарегистрировано 3. Из 22 преступлений, относящихся к этим категориям, 20 раскрыты.

В целом на территории Григориопольского района отмечается снижение регистрации убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, хищения имущества, мошенничества и многих других видов преступлений.

По итогам 12 месяцев 2023 года уровень общей раскрываемости составил 75,7%; тяжких преступлений – 70,0%, особо тяжких – 100%.

В минувшем году до 14 увеличилось количество преступлений, которые были совершены в общественных местах на территории Григориопольского района и г. Григориополь.

На дорогах зафиксировано 15 ДТП, в которых 3 человека погибли, 12 – получили травмы.

Глава милицейского ведомства в целом удовлетворительно оценил работу подразделения.

В Григориопольском районе снизилось количество тяжких преступлений

В Григориопольском районе снизилось количество тяжких преступлений
фото: mvdpmr.org

  • Сегодня, 19:32
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