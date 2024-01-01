Турецкий парламент поздно вечером 23 января одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает TRT Haber. Дебаты по этому вопросу длились 4 часа, но в итоге «за» проголосовали 287 депутатов, против —55, четверо воздержались. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган еще в октябре подписал документ, оставив последнее слово за Великим национальным собранием. Как итог, Турция после полутора лет торгов дает «зеленый свет» на членство Швеции в Североатлантическом альянсе, сообщает kp.ru
Накануне лидер турецкой партии «Ватан» (Родина) Догу Перинчек призывал депутатов не одобрять протокол о принятии Швеции в НАТО, заявив: «Сказать «да» НАТО — это предательство по отношению к Турции».
Теперь последней страной, препятствующей вступлению Швеции в НАТО, остается Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что уже направил шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение в Будапешт на переговоры по этому вопросу. Ранее венгерские власти заверяли, что не будут последними, кто одобрит заявку шведов на вступление в Североатлантический альянс.
Швеция, как и Финляндия, долгие годы придерживалась нейтрального статуса, однако вскоре после начала вооруженного конфликта на Украине страны заговорили о своем желании присоединиться в НАТО. Уже к маю 2022 года были сформировали официальные заявки, одобренные на национальном уровне. Финляндия прошла стадию одобрения действующими членами военного блока практически без проволочек, став 4 апреля 2023 года 31-м членом НАТО в рекордные сроки, а вот Швеция уперлась в стену, выстроенную позицией Турции и Венгрии, которые отказались идти навстречу Стокгольму по ряду причин.
Турция, воспользовавшись моментом, припомнила Швеции старые обиды. Президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что не может согласиться со вступлением страны в НАТО, пока шведы поддерживают сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) и турецких оппозиционеров, которых в Анкаре считают террористами, а также отказывают в их экстрадиции. Не на руку Стокгольму сыграло и решение 2019 года: тогда шведы ограничили поставки оборонной продукции в Турцию в ответ на проведение турецкой армией антикурдской операции в Сирии.
В обмен на снятие вето Анкара потребовала от Стокгольма пересмотреть политику по предоставлению убежища курдским и турецким активистам, которые, по мнению властей, угрожают безопасности Турции, и не допускать деятельности на своей территории антитурецких организаций. Швеция, подгоняемая стремлением в Североатлантический альянс, делала шаги в этом направлении, но они всякий раз казались Анкаре недостаточными. Переговоры осложнялись и волной антитурецких акций в Стокгольме с сожжением Корана и подвешиванием вверх ногами чучела Эрдогана. Возмущения турецкой стороны были встречены рассуждениями о свободе слова и невозможности наказывать кого-либо за подобные выходки.
В итоге шведы ради вступления в НАТО все же выдали члена РПК Махмута Тата и некоторых его сторонников; Тат впоследствии был приговорен в Турции к почти 7 годам заключения. Сняла Швеция и эмбарго с поставок товаров для турецких оборонных предприятий.
Еще одним условием размена стали поставки американских истребителей F-16. В 2021 году Турция пыталась купить у США 40 боевых самолетов и комплекты модернизации для уже стоящих на вооружении 79 истребителей. Однако Конгресс тогда заблокировал поставки своему союзнику по военному блоку под предлогом нарушения в Турции прав человека.
В декабре президент США Джо Байден пообещал Эрдогану надавить на Конгресс и убедить одобрить зависшую сделку. Вскоре после этого разговора Турция возобновила рассмотрение шведской заявки. К слову, в те же даты Эрдоган провел в Будапеште переговоры и с Виктором Орбаном. Как утверждает агентство Bloomberg, Анкара также рассчитывает на возвращение в программу производства истребителей-F-35, из которой страна была исключена после покупки у России систем С-400.
Турция также заинтересована во вступлении в Евросоюз — страна ходит в кандидатах аж с 1999 года, На саммите НАТО в июле 2023 года им пообещали содействие и в этом вопросе. Помимо Швеции и Штатов, Турция продавила власти Нидерландов, Канады и Финляндии, которые вынужденно смягчили политику экспорта своих вооружений в Турцию.
В итоге к концу 2023 года глава комиссии по иностранным делам турецкого парламента Фуат Октай подтвердил, что шаги, предпринятые шведскими властями для вступления страны в НАТО, являются «удовлетворительными», а контакты между странами были «позитивными и полезными», поэтому заявка будет рассмотрена.
ВЕНГЕРСКИЙ ФАКТОР
Венгрия же не выдвигала конкретных требований, а лишь туманно подчеркивала, что следует уладить существующие противоречия, прежде чем Швецию примут в НАТО. В Будапеште считают, что шведы ведут себя провокационно, обвиняя венгерские власти в ущемлении демократии, и не стремятся снять имеющиеся вопросы относительно необходимости вступления Стокгольма в альянс.
Однако, по мнению экспертов, Будапешт может потребовать за свое «да» приданое в виде поставок шведских истребителей Gripen и американских реактивных систем HIMARS. Сейчас Вашингтон блокирует продажу 24 HIMARS Венгрии из-за ее вето по шведской заявке. В Будапеште также понимают, что очередное расширение блока усугубит кризис между НАТО и Россией, с которой Орбан сохраняет рабочие отношения, поэтому стремятся пройти по грани.
Позиция России по этому вопросу известна. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Швеция и Финляндия не представляют непосредственной угрозы России, а проблему вступления стран в альянс называл «искусственно созданной» в угоду интересам США. Однако расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, по словам президента, вызовет вынужденную ответную реакцию.
СПРАВКА «КП»
Швеция придерживалась военного нейтралитета с начала XIX века, после Русско-шведской войны, по итогам которой страна уступила Российской империи территорию Финляндии, и конфликта с Норвегией 1814 года. Нейтральный статус Швеции не был зафиксирован юридически, но страна его соблюдала, если не считать Вторую мировую войну, во время которой через ее территорию шел немецкий транзит стратегических товаров.
Жители широко поддерживали свое существование вне военных блоков, но, начиная с 90-х годов, наравне с Финляндией Швеция расширяла взаимодействие с НАТО, переведя свои вооруженные силы на стандарты альянса и участвуя в совместных программах и учениях. В 2022 году, всего за неделю до начала СВО, правительство Швеции опубликовало декларацию, в которой подчеркивалось, что страна не намерена вступать в НАТО, а «свобода от военных альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе».