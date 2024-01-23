В настоящее время вопрос о ценности традиционных семейных отношений для государства становится все более актуальным. Семья, как базовая ячейка общества, играет важную роль в формировании структуры и благосостояния республики в целом, а также обеспечивает непрерывную смену поколений и позволяет развивать многонациональный народ Приднестровья. Сегодня как никогда важно привить молодому поколению традиционные ценности. Именно поэтому 2024 год Указом Президента объявлен Годом семейных ценностей, передаёт пресс-служба Правительства ПМР.
С развитием современного общества в мире появляются различные движения и субкультуры, которые продвигают среди молодежи нетрадиционные сексуальные отношения. Данная пропаганда приняла широкое распространение. Она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов. Демонстрация девиантного поведения сегодня воспринимается как норма.
Публичное одобрение и признание таких нетрадиционных ценностей опасны не только для детей, ещё не способных критически относиться к подаваемой информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества. Данные действия ставят под определенный удар вопросы демографии и экономического роста страны в будущем.
Наиболее уязвимой категорией граждан являются несовершеннолетние лица, поскольку у них нет окончательно сформировавшихся аксиологических ориентиров, позволяющих критически осознавать предлагаемые им сведения. Это формирует у молодого поколения ложную систему ценностей, базирующейся на мнимых категориях, не имеющих никакого отношения к институтам семьи и брака.
В связи с этим перед государством стоит задача по защите подрастающего поколения пот пагубного влияния, пресечению пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей. Правительство разработало механизм борьбы с манипулированием общественным сознанием. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в ряд других профильных законов. Согласно сформированным мерам, лица, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, педофилию и прочее, будут нести строгую ответственность перед законом.
Следует отметить, что запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию. Однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение информации, несущей в себе скрытые угрозы для общества.
Разработанные Правительством меры направлены на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, позволяющие популяризировать нетрадиционные сексуальные отношения и отрицание семейных ценностей. Аналогичные механизмы действуют и в других странах, где ценность семьи и неприкосновенность детей – безусловный приоритет.
В ближайшее время документ будет направлен в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения и принятия.
В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «экстремистской организацией» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны.
В России за участие в деятельности «экстремистской организации» ее создатель или руководитель может получить до 10 лет лишения свободы, а участники — до 6 лет.
Путин закрепил число детей для признания статуса многодетной семьи
23 января, президент России Владимир Путин дал старт Году семьи. Он принял участие в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ.
Ранее Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них. Согласно указу президента, многодетными считаются семьи с тремя или более детьми. Им гарантировано предоставление пособий, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин, сообщает РБК
Документ размещен на сайте официальных правовых актов.
«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.