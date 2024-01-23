Dnestr.TV

 
0

Сохранение традиционных семейных ценностей – приоритет государства

Сохранение традиционных семейных ценностей – приоритет государства
фото из открытых источников

В настоящее время вопрос о ценности традиционных семейных отношений для государства становится все более актуальным. Семья, как базовая ячейка общества, играет важную роль в формировании структуры и благосостояния республики в целом, а также обеспечивает непрерывную смену поколений и позволяет развивать многонациональный народ Приднестровья. Сегодня как никогда важно привить молодому поколению традиционные ценности. Именно поэтому 2024 год Указом Президента объявлен Годом семейных ценностей, передаёт пресс-служба Правительства ПМР.

С развитием современного общества в мире появляются различные движения и субкультуры, которые продвигают среди молодежи нетрадиционные сексуальные отношения. Данная пропаганда приняла широкое распространение. Она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов. Демонстрация девиантного поведения сегодня воспринимается как норма.

Публичное одобрение и признание таких нетрадиционных ценностей опасны не только для детей, ещё не способных критически относиться к подаваемой информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества. Данные действия ставят под определенный удар вопросы демографии и экономического роста страны в будущем.

Наиболее уязвимой категорией граждан являются несовершеннолетние лица, поскольку у них нет окончательно сформировавшихся аксиологических ориентиров, позволяющих критически осознавать предлагаемые им сведения. Это формирует у молодого поколения ложную систему ценностей, базирующейся на мнимых категориях, не имеющих никакого отношения к институтам семьи и брака.

В связи с этим перед государством стоит задача по защите подрастающего поколения пот пагубного влияния, пресечению пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей. Правительство разработало механизм борьбы с манипулированием общественным сознанием. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в ряд других профильных законов. Согласно сформированным мерам, лица, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, педофилию и прочее, будут нести строгую ответственность перед законом.

Следует отметить, что запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию. Однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение информации, несущей в себе скрытые угрозы для общества.

Разработанные Правительством меры направлены на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, позволяющие популяризировать нетрадиционные сексуальные отношения и отрицание семейных ценностей. Аналогичные механизмы действуют и в других странах, где ценность семьи и неприкосновенность детей – безусловный приоритет.

В ближайшее время документ будет направлен в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения и принятия.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «экстремистской организацией» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны.

В России за участие в деятельности «экстремистской организации» ее создатель или руководитель может получить до 10 лет лишения свободы, а участники — до 6 лет.

Путин закрепил число детей для признания статуса многодетной семьи

23 января, президент России Владимир Путин дал старт Году семьи. Он принял участие в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них. Согласно указу президента, многодетными считаются семьи с тремя или более детьми. Им гарантировано предоставление пособий, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин, сообщает РБК

Документ размещен на сайте официальных правовых актов.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в указе.

  • Сегодня, 09:14
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна