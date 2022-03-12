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Глава МИД Молдовы заявил об уходе в отставку

Глава МИД Молдовы заявил об уходе в отставку
фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в ходе брифинга заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"С уверенностью, что за эти два года с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", - заявил Попеску на брифинге.

"Мне нужен перерыв. Я буду продолжать способствовать усилиям правящей команды по вступлению Республики Молдова в Европейский союз", - заявил Попеску, говоря о мотивах принятого решения, сообщает point.md

Ранее ряд молдавских СМИ, в том числе портал deschide.md, со ссылкой на источники сообщил о готовящихся перестановках в кабмине. В частности, сообщалось, что Попеску покинет пост главы МИД и станет главным переговорщиком с ЕС. На его место в министерстве иностранных дел прочили вице-спикера парламента Михая Попшоя. Эти слухи опроверг глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцэл.

В июле прошлого года глава МИД Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над Приднестровьем. При этом, по его словам, Кишинев вместе с европейскими партнерами хочет мирного урегулирования ситуации с Приднестровьем.

обновлено 10:29

Михай Попшой возглавит Министерство иностранных дел. Об этом решении было объявлено на заседании кабинета министров в среду, 24 января, передаёт realitatea.md

Возможность назначения Михая Попшоя министром иностранных дел обсуждалась в публичном пространстве несколько недель. Однако некоторые представители PAS категорически опровергали эту информацию, называя ее слухами.
  • Сегодня, 09:50
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