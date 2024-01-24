Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на первых праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир, сообщает The Associated Press. Это уже второе по счету голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии, сообщает РБК
По итогам подсчета 79% бюллетеней Трамп получает 55% голосов, а его основной конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 43,4%. Бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли (Республиканская партия) набрал лишь 0,05%.
Хейли поздравила Трампа с победой, но предупредила, что гонка за номинацию от партии еще не окончена и ее оппоненту придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине. «Избиратели Южной Каролины не хотят коронации. Они хотят выборов, и мы им их устроим, потому что мы только начинаем», — заявила она.
Сам Трамп заявил, что гордится результатами голосования. Экс-президент США призвал сторонников ждать «следующего боя», в котором он также намерен победить, имея в виду потенциальное противостояние с действующим лидером США Джо Байденом. «Мы собираемся выиграть это, — сказал Трамп. — Причина, по которой у нас есть поддержка, заключается в том, что они (нынешняя администрация США. — РБК) настолько плохи в том, что они делают, и настолько злы, и они разрушают нашу страну» (цитата по Bloomberg).
15 января Трамп также победил на кокусах в Айове, заручившись поддержкой 20 из 40 делегатов. Хэйли получила девять делегатов.
Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир, его слова приводит CNN.
«Теперь ясно, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, — сказал Байден. — И мое послание стране: ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире после COVID. Все поставлено на карту», цитирует Байдена РБК
Байден побеждает на праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир как кандидат, имя которого избиратели сами вписывали в бюллетени. По данным AP, он получает 45,1% голосов после подсчета 89% бюллетеней. Имени Байдена на не было в бюллетенях, избирателям штата было предложено самим вписать его в любой вариации — например, «президент Байден», «Джо и Камала» или даже «Бидон» (Bidon), пишет The Hill.
Как праймериз в Нью-Гэмпшире влияют на президентскую гонку
Делегаты, чьи голоса разыгрываются в Нью-Гэмпшире, составляют всего около 1% от общего числа участников июльского республиканского съезда. Однако для претендентов на пост президента это голосование особенно важно с символической точки зрения, поскольку это первые праймериз в 2024 году, по которым можно судить об уровне поддержки среди избирателей.
Более того, победитель праймериз в Нью-Гэмпшире зачастую становится официальным кандидатом партии на президентских выборах — с 1950-х годов было всего три исключения, отмечает CNN. По данным компании AdImpact, республиканские предвыборные штабы и связанные с ними организации потратили свыше $77 млн на политическую рекламу в штате — существенно больше, чем в 2020 году, когда на эти цели было выделено примерно $50 млн.