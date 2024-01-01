Ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что в 77% случаев замена человека технологиями на основе искусственного интеллекта нерентабельна.
Ученые заинтересовались вопросом из-за развития больших языковых моделей, которые начали активно использовать в различных отраслях. В своей работе специалисты смоделировали экономическую привлекательность технологий компьютерного зрения в сравнении с живой рабочей силой, передает snob.ru
Как оказалось, только в 23% случаев работа искусственного интеллекта оказывалась для компании дешевле, чем человеческий труд. По словам ученых, это нерентабельно из-за слишком высоких первоначальных затрат на закупку необходимого оборудования и его настройку.
Несмотря на это, авторы исследования отмечают, что ситуация может измениться к 2030 году по мере развития технологий и снижения цен на оборудование.