Dnestr.TV

 
0

Ученые: Человеческий труд оказался дешевле ИИ в 77% случаев

Ученые: Человеческий труд оказался дешевле ИИ в 77% случаев
фото из открытых источников

Ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что в 77% случаев замена человека технологиями на основе искусственного интеллекта нерентабельна.

Ученые заинтересовались вопросом из-за развития больших языковых моделей, которые начали активно использовать в различных отраслях. В своей работе специалисты смоделировали экономическую привлекательность технологий компьютерного зрения в сравнении с живой рабочей силой, передает snob.ru

Как оказалось, только в 23% случаев работа искусственного интеллекта оказывалась для компании дешевле, чем человеческий труд. По словам ученых, это нерентабельно из-за слишком высоких первоначальных затрат на закупку необходимого оборудования и его настройку.

Несмотря на это, авторы исследования отмечают, что ситуация может измениться к 2030 году по мере развития технологий и снижения цен на оборудование.
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
  • Просмотров: 10
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна