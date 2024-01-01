Dnestr.TV

 
0

ГТК предостерегает граждан от участия в мошеннических схемах

ГТК предостерегает граждан от участия в мошеннических схемах
фото: novostipmr

В социальных сетях появились объявления, в которых мошенники предлагают инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям заработать на льготном оформлении транспортных средств.

Государственный таможенный комитет призывает граждан проявить бдительность и ни при каких обстоятельствах не реагировать на подобные сообщения, сообщается на сайте ведомства.

ГТК обращает внимание, что в отношении транспортных средств, ввезенных с предоставлением льгот в виде освобождения от уплаты акциза, запрещается совершать любые сделки в течение 3 лет (с момента принятия таможенным органом решения о выпуске в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления).

В случае нарушения данного требования, предусмотренного Законом ПМР «Об акцизах», лицо, которому была предоставлена льгота, привлекается к административной ответственности с уплатой штрафа и с внесением всех причитающихся таможенных платежей при ввозе транспортного средства в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Предусмотренные меры ответственности и подлежащие уплате суммы ставят под большое сомнение выгоду для льготников от так называемой сделки.

Таможенные органы внимательно отслеживают ситуации, которые могут потенциально использоваться недобросовестными гражданами с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

За незаконные действия, направленные на неуплату таможенных платежей и нанесение ущерба республиканскому бюджету, будут привлечены к ответственности в установленном порядке все причастные лица.

ГТК ПМР напоминает, что в соответствии с действующим законодательством право на получение льготы в виде освобождения от уплаты акциза предоставляется единоразово в следующих случаях:

При ввозе специализированного транспортного средства с ручным управлением для личного пользования инвалидами I и II групп с нарушением опорно-двигательного аппарата или с отсутствием нижних конечностей при наличии медицинских показаний на использование такого вида транспортного средства в случае, если за ними не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД.

При ввозе автомобиля для нужд мало- или немобильного ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет или инвалида с детства одним из его родителей или усыновителем либо опекуном (попечителем), который состоит в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и постоянно проживает на её территории, в случае, если за ним не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД.

При ввозе транспортного средства участниками боевых действий и участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые состоят в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и постоянно проживают на её территории, в случае, если за ними не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД.

Льготы предусмотрены Законом ПМР «Об акцизах» и направлены на поддержку граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите.

  • Сегодня, 16:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна