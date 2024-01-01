ГТК обращает внимание, что в отношении транспортных средств, ввезенных с предоставлением льгот в виде освобождения от уплаты акциза, запрещается совершать любые сделки в течение 3 лет (с момента принятия таможенным органом решения о выпуске в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления).
В случае нарушения данного требования, предусмотренного Законом ПМР «Об акцизах», лицо, которому была предоставлена льгота, привлекается к административной ответственности с уплатой штрафа и с внесением всех причитающихся таможенных платежей при ввозе транспортного средства в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления.
Предусмотренные меры ответственности и подлежащие уплате суммы ставят под большое сомнение выгоду для льготников от так называемой сделки.
Таможенные органы внимательно отслеживают ситуации, которые могут потенциально использоваться недобросовестными гражданами с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.
За незаконные действия, направленные на неуплату таможенных платежей и нанесение ущерба республиканскому бюджету, будут привлечены к ответственности в установленном порядке все причастные лица.
ГТК ПМР напоминает, что в соответствии с действующим законодательством право на получение льготы в виде освобождения от уплаты акциза предоставляется единоразово в следующих случаях:
При ввозе специализированного транспортного средства с ручным управлением для личного пользования инвалидами I и II групп с нарушением опорно-двигательного аппарата или с отсутствием нижних конечностей при наличии медицинских показаний на использование такого вида транспортного средства в случае, если за ними не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД.
При ввозе автомобиля для нужд мало- или немобильного ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет или инвалида с детства одним из его родителей или усыновителем либо опекуном (попечителем), который состоит в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и постоянно проживает на её территории, в случае, если за ним не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД.
При ввозе транспортного средства участниками боевых действий и участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые состоят в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и постоянно проживают на её территории, в случае, если за ними не зарегистрировано иное транспортное средство товарной позиции 8703 ТН ВЭД.
Льготы предусмотрены Законом ПМР «Об акцизах» и направлены на поддержку граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите.