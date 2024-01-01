24 января в Тирасполе прошёл мирный митинг против действий Молдовы. В нём приняло участие порядка 50 тысяч человек. Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, мероприятие прошло без происшествий.
Колонны двигались от Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой по центральной улице Тирасполя до площади Суворова. Госавтоинспекция заранее перенаправляла участников дорожного движения в объезд.
На период митинга милиционеры, пожарные и сотрудники спецподразделений обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан. Также были задействованы специалисты системы «Безопасный город».
На транспарантах и плакатах митингующих– отношение жителей Приднестровья к произволу Молдовы, экономическому давлению, нарушению прав и свобод граждан ПМР. Шествие продолжил митинг, инициаторами и организаторами которого выступили Федерация профсоюзов Приднестровья, СПАПП и ОСТК. Массовое мероприятие носило исключительно мирный, социально значимый характер. Участие в нем принял Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, сообщила пресс-служба Главы государства.
Позицию приднестровцев озвучили во всеуслышание представители различных общественных организаций и предприятий. Участники проголосовали за итоговую резолюцию, текст которой будет направлен руководству Молдовы, участникам формата «5+2», международным организациям, выразив надежду, что мировое сообщество услышит приднестровцев, а Молдова внемлет голосу разума и совести, говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Александр Коршунов: Пошлины Молдовы ударят по бюджету Приднестровья
Оплата таможенных пошлин, которые Молдова без предупреждения ввела с января для приднестровских предприятий, в итоге ляжет на плечи обычных людей. На это в интервью журналистам указал председатель Верховного Совета Александр Коршунов. Он тоже пришёл на митинг, чтобы выразить протест против нового витка экономического давления на государство, сообщает novostipmr.com
«Мы прекрасно понимаем, что таможенные пошлины, которые будут оплачивать наши предприятия, индивидуальные предприниматели, лягут на плечи наших граждан. Они в конечном итоге и будут оплачивать эти платежи. Это решение не первое. До этого были приняты решения по таможенному оформлению, экологическим сборам и по другим платежам в бюджет Республики Молдова», – сказал спикер парламента.
Представители Кишинёва заявляют, что Молдова якобы тратит из своего бюджета деньги на выплату пенсий и стипендий приднестровцам, а также их лечение в своих медучреждениях.
«Молдова говорит, что приднестровские предприятия должны работать в условиях правового поля РМ, забывая, что все социальные обязательства Приднестровье оплачивает из своего бюджета. Это и пособия, и зарплаты работникам бюджетной сферы, и лечение за рубежом, и многие другие социальные обязательства, которые есть у нашего государства», – напомнил Александр Коршунов.
У жителей Приднестровья вызывает большую озабоченность дополнительное обременение госбюджета из-за двойного налогообложения. Пошлины приведут к дополнительным расходам и финансовым потерям республики.
Глава Верховного Совета подчёркивает: такое одностороннее введение новых пошлин – это нарушение всех договорённостей, которые были достигнуты между Тирасполем и Кишинёвом за многие годы. И именно это хотели донести жители республики, выйдя на протесты.
«Сегодня проводился митинг по обращению к руководству Республики Молдова и к участникам формата "5+2" с целью всё-таки донести и позицию, и озабоченность наших людей в связи с принятием таких странных и необдуманных решений. Мы считаем, что те договорённости, которые были подписаны с 1997 года, а их более 200 (о свободной экономической деятельности приднестровских предприятий, о свободах и правах приднестровских граждан, о взаимном признании документов), все они должны работать», – сказал Александр Коршунов.
Он также пожелал Молдове стать свободным, демократическим и правовым государством, где соблюдают как внутреннее законодательство, так и международное право.