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Премьер Венгрии Орбан призвал парламент одобрить заявку Швеции в НАТО

Премьер Венгрии Орбан призвал парламент одобрить заявку Швеции в НАТО
фото: Getty Images Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что призвал парламент страны при первой возможности поддержать вступление Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия остается единственной страной НАТО, не одобрившей присоединение Швеции к альянсу, сообщает kommersant.ru

«В разговоре с Йенсом Столтенбергом я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности»,— написал господин Орбан на своей странице в соцсети X (экс-Twitter).

При этом пока вопрос о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО в повестку заседаний парламента Венгрии не включен.

Швеция подала заявку о вступлении в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта. Швеция намеревалась присоединиться к альянсу одновременно с Финляндией, но Турция не одобряла прием Швеции, требовала от нее пересмотреть правила предоставления убежища курдским активистам и турецким оппозиционерам.

Парламент Турции вчера, 23 января, большинством голосов одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, в ближайшее время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен подписать декларацию о вхождении скандинавского государства в альянс.

  • Вчера, 17:31
  • DTV
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