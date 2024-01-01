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Верховный Совет ПМР изменил порядок предоставления льгот по оплате коммунальных услуг

Верховный Совет ПМР изменил порядок предоставления льгот по оплате коммунальных услуг
фото: novostipmr.com

Льготы и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг теперь будут получать только граждане ПМР и лица, имеющие статус беженца. Соответствующие изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2024 год» сразу в двух чтениях принял Верховный Совет, сообщила пресс-служба ВС ПМР.

«Инициатива предполагает сохранение действующих льгот по жилищно-коммунальным услугам для граждан Приднестровской Молдавской Республики и лиц, получивших статус беженца, - отметил председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов. - Остальные граждане, ранее получавшие данные льготы, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам. Эти тарифы в любом случае ниже, чем в соседнем государстве, но бюджет сегодня с учетом недопоступлений, в том числе и связанных с принятием ряда решений Республики Молдова, не может позволить себе возмещение льгот не гражданам Приднестровской Молдавской Республики».

Александр Коршунов подчеркнул, что льготы будут по-прежнему распространяться на всех граждан Приднестровья вне зависимости от того, оформили они паспорт ПМР или продолжают пользоваться паспортом Советского Союза.

«У нас по закону о гражданстве люди, которые проживали на 1 января, если не ошибаюсь, 1991 года автоматически становились гражданами Приднестровской Молдавской Республики, - напомнил Александр Коршунов. - Если человек не переоформил советский паспорт на приднестровский, он статус гражданина Приднестровской Молдавской Республики не теряет».

Закон вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

С 1 января Молдова неожиданно стала взимать таможенные пошлины с товаров приднестровских компаний. Экономические агенты ПМР фактически попали под двойное налогообложение. Пошлины идут в бюджет Молдовы, который не связан с социальной системой Приднестровья. По предварительным данным Государственного таможенного комитета ПМР, ущерб для Приднестровья может составить 16 миллионов долларов в год.
  • Вчера, 17:39
  • DTV
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