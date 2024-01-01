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МИД ПМР: Кишинев по-прежнему не пропускает рентген-оборудование в Приднестровье

МИД ПМР: Кишинев по-прежнему не пропускает рентген-оборудование в Приднестровье

24 января 2024 года в формате видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения. Встреча была инициирована приднестровской стороной с целью обсуждения значимых вопросов в сфере охраны здоровья населения, сообщила пресс-служба МИД ПМР.

В частности, стороны рассмотрели проблемы импорта лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений и фармацевтических сетей Приднестровья, а также ввоза рентгенологического оборудования, необходимого для своевременной диагностики заболеваний, в том числе – туберкулёза.

В связи с очередным сокращением молдавской стороной номенклатуры импортируемых в Приднестровье медицинских препаратов, была обозначена высокая вероятность рисков для населения и системы здравоохранения Приднестровья.

В ходе обстоятельного обсуждения данного вопроса стороны условились провести дополнительный анализ потребностей медицинских учреждений и фармацевтических сетей Приднестровья на предмет определения мер по недопущению дефицита препаратов.

В качестве действенного решения проблемы импорта рентгенологического оборудования приднестровской стороной был предложен апробированный летом 2023 года механизм, в рамках которого в Республиканский госпиталь инвалидов ВОВ были поставлены детали для компьютерного томографа.

Несмотря на доводы и аргументы представителей Приднестровья об угрозах, связанных с несвоевременным выявлением туберкулёза, а также на высказывания представителя Всемирной организации здравоохранения о приоритетном характере Государственной целевой программы по профилактике туберкулёза, молдавская сторона не проявила готовности к поиску компромисса, придерживаясь, как и прежде, политических требований к медицинским учреждениям Приднестровья.

  • Вчера, 18:07
  • DTV
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