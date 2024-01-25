Dnestr.TV

 
0

Молдова расширила список стран, чьим гражданам не нужно разрешение на работу

Молдова расширила список стран, чьим гражданам не нужно разрешение на работу
фото: Sputnik / Osmatesco

Список стран, гражданам которых не нужно будет получать разрешение для трудовой деятельности в Молдове, расширен решением правительства республики, сообщил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, передаёт Sputnik

"Мы расширили список стран, граждане которых могут работать в Молдове без разрешения на трудовую деятельность. Теперь граждане из 47 стран могут работать в Молдавии без разрешения на работу", – заявил Алайба.

Таким образом, в перечень были включены дополнительно 20 государств. По словам министра, в список были добавлены США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Япония, а также Грузия и Украина.

Теперь граждане стран, включенных в обновленный список, смогут работать в Молдове до 90 дней только на основании визы, права на пребывание или права на временное пребывание.

Это решение служит дополнением к документу, принятому в июне 2023 года, когда такие же преференции были предоставлены гражданам стран Евросоюза.
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна