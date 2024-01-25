Список стран, гражданам которых не нужно будет получать разрешение для трудовой деятельности в Молдове, расширен решением правительства республики, сообщил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, передаёт Sputnik
"Мы расширили список стран, граждане которых могут работать в Молдове без разрешения на трудовую деятельность. Теперь граждане из 47 стран могут работать в Молдавии без разрешения на работу", – заявил Алайба.
Таким образом, в перечень были включены дополнительно 20 государств. По словам министра, в список были добавлены США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Япония, а также Грузия и Украина.
Теперь граждане стран, включенных в обновленный список, смогут работать в Молдове до 90 дней только на основании визы, права на пребывание или права на временное пребывание.
Это решение служит дополнением к документу, принятому в июне 2023 года, когда такие же преференции были предоставлены гражданам стран Евросоюза.