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Самой красивой японкой признали 26-летнюю украинку

Самой красивой японкой признали 26-летнюю украинку
фото: Miss Japan Association

Получение титула «Мисс Япония» моделью украинского происхождения Каролиной Шиино вызвало споры японских пользователей в социальных сетях. Об этом сообщил телеканал Би-би-си 24 января, сообщают "Известия"

Как отмечается, 22 января на конкурсе красоты «Мисс Япония – 2024» победила украинка Каролина Шиино. 26-летняя модель, родившаяся в украинском Тернополе, переехала в Японию в возрасте пяти лет. Она стала первой натурализованной гражданкой Японии, победившей на конкурсе, и ее победа вызвала споры жителей страны о том, что значит быть японкой и может ли вообще модель не японского происхождения носить данный титул. Тот факт, что у Шиино нет японских корней, расстроил многих пользователей в социальных сетях.

Одни пользователи назвали ее победу знамением времени, другие заявили, что она не выглядит, как мисс Япония.

«Эта особа, которую выбрали мисс Япония, даже не метиска, а стопроцентная, чистая украинка. Понятно, что она красива, но это же мисс Япония! Где же здесь японскость?» — приводит издание комментарий одного из пользователей соцсети X (бывш. Twitter).

Другой комментатор высказал похожую мысль.

«Если бы она была наполовину [японкой], конечно, нет проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии», — написал он.

Кое-кто из пользователей также указал на то, что победа Шиино посылает «неправильный сигнал» жителям Японии.

«Я думаю, что японцы, естественно, воспримут негативно, что европейскую внешность назвали самой красивой японкой», — говорится в еще одном комментарии.

Многие японцы также сочли, что выбор победительницей конкурса украинки был политизирован.

«Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии — это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» — написал один из комментаторов.

  • Сегодня, 09:52
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