Dnestr.TV

 
0

Исследователь из Молдовы создала дрон для "умного" сельского хозяйства

Исследователь из Молдовы создала дрон для "умного" сельского хозяйства
фото: noi.md

Ученый из Республики Молдова получила патент на изобретение, признанный на международном уровне и зарегистрированный в Великобритании. Речь идет о Кристине Ефремовой, которая в сотрудничестве с двумя университетами Индии (Институтом технологий и наук Аннамачарья в Раджампете и Университетом технологий и менеджмента Центурион в Одише) создала дрон, который следит за сельскохозяйственными посевами и распыляет пестициды.

Кристина — преподаватель университета и доктор технических наук. Она работает на кафедре промышленного и товарного дизайна факультета дизайна Технического университета Молдовы, сообщает Noi.md со ссылкой на diez.md.

Исследователь объясняет, что использование дронов представляет собой новую тенденцию в точном земледелии. Этот тип сельского хозяйства, также называемый «умным сельским хозяйством» или «сателлитным сельским хозяйством», помогает фермерам снизить затраты и повысить качество продукции. В Республике Молдова цифровизация в этой сфере находится только в начале пути. В разработке дрона участвовали специалисты в области энергетики и конструкторы.

Дрон контролирует сельскохозяйственные культуры и распыляет пестициды. В частности, он определяет места, где растения необходимо опрыскать пестицидами, и распыляет их в небольшом, но достаточном количестве. Это беспилотный летательный аппарат, и его можно настроить прямо со смартфона. Использование дронов в сельском хозяйстве напрямую способствует улучшению качества жизни населения, повышая при этом благосостояние не только сельских жителей, но и всего общества.

Дрон может летать на высоте три-четыре метра над посевами, со скоростью 25 километров в час, используя около 20-25 литров вещества. Это экономит жидкость, ведь обычно по традиционным технологиям расходуется 300-350 литров. Благодаря дронам на посевы распыляются капли размером около 130-210 микрон, соответственно жидкость прилипает к растению. Поэтому нет необходимости опрыскивать растения большим количеством воды.

Летательный аппарат был сделан больше на уровне концепта, но прототип был построен в лаборатории в Индии. Общение между преподавателем и остальными разработчиками происходило онлайн. «Индия и Республика Молдова — две разные страны, поэтому мы подстроили их потребности под свои нужды. Мы попытались аргументировать, зачем Молдове нужны эти дроны. Мы находимся на ранней стадии, но они уже достаточно развиты в этой сфере. Нам пришлось все приспособить к условиям нашей страны. Они очень восприимчивы, но в то же время сложно работать с международными сотрудниками, потому что у каждого свои взгляды и проблемы», – заявила Кристина Ефремова.

На вопрос, насколько сложно создавать партнерские отношения с международными университетами, Кристина Ефремова ответила, что многое зависит от ваших навыков. Человеку, который ищет партнеров и общается с ними, очень важно быть дипломатичным и знать, как выбрать подходящего партнера. По ее словам, очень помогает, если есть специалисты в этой области, которых вы знаете и которые открыты для налаживания отношений с другими. В области исследований партнерские отношения создаются с течением времени.

Специалист уточнила, что Великобритания помогает всем исследователям получить патент, но это довольно дорого. Однако в случае с дроном вся финансовая поддержка была получена от университетов Индии.

«Регистрация патента обошлась более чем в 5000 фунтов стерлингов (около 112 000 леев). Даже если у нас достаточно высокая квалификация, мы, исследователи из Молдовы, не можем себе этого позволить с финансовой точки зрения, поэтому мы благодарны партнерам из Индии. Учитывая, что это патент, полученный совместно с двумя другими международными университетами, еще не решено, что будет с изобретением дальше. Поскольку дрон только что разработан, на данный момент у нас есть только рекомендации. Впоследствии есть вероятность, что этот дрон будут заказывать компании отрасли как бренд своей отрасли. Мы ждем, как будут развиваться события, но готовы продолжать и развиваться», – заявила Кристина Ефремова.
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна