Ученый из Республики Молдова получила патент на изобретение, признанный на международном уровне и зарегистрированный в Великобритании. Речь идет о Кристине Ефремовой, которая в сотрудничестве с двумя университетами Индии (Институтом технологий и наук Аннамачарья в Раджампете и Университетом технологий и менеджмента Центурион в Одише) создала дрон, который следит за сельскохозяйственными посевами и распыляет пестициды.
Кристина — преподаватель университета и доктор технических наук. Она работает на кафедре промышленного и товарного дизайна факультета дизайна Технического университета Молдовы, сообщает Noi.md со ссылкой на diez.md.
Исследователь объясняет, что использование дронов представляет собой новую тенденцию в точном земледелии. Этот тип сельского хозяйства, также называемый «умным сельским хозяйством» или «сателлитным сельским хозяйством», помогает фермерам снизить затраты и повысить качество продукции. В Республике Молдова цифровизация в этой сфере находится только в начале пути. В разработке дрона участвовали специалисты в области энергетики и конструкторы.
Дрон контролирует сельскохозяйственные культуры и распыляет пестициды. В частности, он определяет места, где растения необходимо опрыскать пестицидами, и распыляет их в небольшом, но достаточном количестве. Это беспилотный летательный аппарат, и его можно настроить прямо со смартфона. Использование дронов в сельском хозяйстве напрямую способствует улучшению качества жизни населения, повышая при этом благосостояние не только сельских жителей, но и всего общества.
Дрон может летать на высоте три-четыре метра над посевами, со скоростью 25 километров в час, используя около 20-25 литров вещества. Это экономит жидкость, ведь обычно по традиционным технологиям расходуется 300-350 литров. Благодаря дронам на посевы распыляются капли размером около 130-210 микрон, соответственно жидкость прилипает к растению. Поэтому нет необходимости опрыскивать растения большим количеством воды.
Летательный аппарат был сделан больше на уровне концепта, но прототип был построен в лаборатории в Индии. Общение между преподавателем и остальными разработчиками происходило онлайн. «Индия и Республика Молдова — две разные страны, поэтому мы подстроили их потребности под свои нужды. Мы попытались аргументировать, зачем Молдове нужны эти дроны. Мы находимся на ранней стадии, но они уже достаточно развиты в этой сфере. Нам пришлось все приспособить к условиям нашей страны. Они очень восприимчивы, но в то же время сложно работать с международными сотрудниками, потому что у каждого свои взгляды и проблемы», – заявила Кристина Ефремова.
На вопрос, насколько сложно создавать партнерские отношения с международными университетами, Кристина Ефремова ответила, что многое зависит от ваших навыков. Человеку, который ищет партнеров и общается с ними, очень важно быть дипломатичным и знать, как выбрать подходящего партнера. По ее словам, очень помогает, если есть специалисты в этой области, которых вы знаете и которые открыты для налаживания отношений с другими. В области исследований партнерские отношения создаются с течением времени.
Специалист уточнила, что Великобритания помогает всем исследователям получить патент, но это довольно дорого. Однако в случае с дроном вся финансовая поддержка была получена от университетов Индии.
«Регистрация патента обошлась более чем в 5000 фунтов стерлингов (около 112 000 леев). Даже если у нас достаточно высокая квалификация, мы, исследователи из Молдовы, не можем себе этого позволить с финансовой точки зрения, поэтому мы благодарны партнерам из Индии. Учитывая, что это патент, полученный совместно с двумя другими международными университетами, еще не решено, что будет с изобретением дальше. Поскольку дрон только что разработан, на данный момент у нас есть только рекомендации. Впоследствии есть вероятность, что этот дрон будут заказывать компании отрасли как бренд своей отрасли. Мы ждем, как будут развиваться события, но готовы продолжать и развиваться», – заявила Кристина Ефремова.