Найдены оба черных ящика сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76, их техническое состояние хорошее, сообщает 25 января РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, передаёт eadaily.com
Он отметил, что приборы находились в хвостовой части воздушного судна.
«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, — сказал собеседник агентства. — Найденные черные ящики переданы следователям».
Как сообщало EADaily , утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли — всего 74 человека.
Сразу после того, как информация стала распространяться в соцсетях, украинские СМИ выражали бурную радость, писали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем, когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, начали менять заголовки и удалять данные с сайтов.
Сегодня пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чудовищное по жестокости убийство Киевом своих военнопленных делает неясной перспективу дальнейших обменов.
Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но заявил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине «до выяснения обстоятельств падения» российского самолета. При этом генштаб ВСУ на фоне информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, заявлял в среду, что и дальше продолжит «принимать меры по уничтожению средств доставки» на Белгородско-Харьковском направлении.
«ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных… Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — отметил Зеленский в ходе обращения, опубликованного в его телеграм-канале после полуночи.
Россия согласна на международное расследование крушения Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал обещание украинского президента Владимира Зеленского настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.
«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал представитель президента России (цитата по «Интерфаксу»).
На вопрос, зачем был сбит самолет, Песков предложил позвонить в офис Зеленского и задать этот вопрос там. Он назвал обмен пленными процессом, происходящим «в полной тишине», а действия Киева — «чудовищным совершенно актом».
«Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса, вам никто не скажет», — заключил Песков.
Зеленский отменил мероприятия по случаю своего дня рождения
Владимир Зеленский отменил запланированные на 25 января мероприятия, посвященные своему дню рождения. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента, сообщает rg.ru
"Зеленский запретил назначать встречи для поздравлений со своим днем рождения", - говорится в публикации РБК-Украина
Президент Украины 25 января празднует день рождения, ему исполняется 46 лет.