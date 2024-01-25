Наплыв сотен тысяч украинских беженцев в Польшу негативно отразился на криминальной статистике в стране, сообщает газета Rzeczpospolitа со ссылкой на подготовленный для нее в Главной комендатуре полиции отчет, сообщает ТАСС
В минувшем году иностранцы совершили в Польше 17 278 преступлений, что на 2,4 тысячи больше показателей 2022 года. В 2013 году эта цифра была на уровне 3,5 тысячи. В основном нарушения правопорядка фиксируют за украинцами. На втором и третьем местах – грузины и белорусы.
Каждое третье нарушение связано со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии. Таких инцидентов в прошлом году было 4 898, в 70% из которых главными фигурантами были украинцы.
При этом выданные судами после таких нарушений запреты управлять транспортным средством соблюдают далеко не все. Обвинения в вождении после запрета, за что грозит до трех лет тюрьмы, в прошлом году предъявлены 871 иностранцу (518 украинцев), что на 400 больше показателей позапрошлого года. Рост на 83%. Еще три года назад таких случаев за год было 167.
"В Польше находятся 2,5 миллиона украинских граждан, поэтому это явление связано с этим уровнем. Возможно, они пьют больше, не обращая внимания, в каком состоянии садятся за руль. Причины могут быть разные, в том числе и связанные с культурой. Полиция должна штрафовать всех одинаково. В таком случае люди быстро отучатся от нарушений, вне зависимости от страны происхождения", - цитирует издание слова представителя Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки.
Польские правоохранители предупреждают, что будут бороться с нарушителями. "Некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, что вытекает из отсутствия в Польше места жительства. Обычных проверок на дороге недостаточно. Нужно дать им понять, что в Польше управление машиной после употребления алкоголя сурово наказывается и никто не будет закрывать на это глаза", - сказал следователь Войчех Пясечный.
Помимо инцидентов на дороге, в Польше возросло число совершаемых иностранцами краж, а также дел, связанных с наркотиками. В прошлом году их было 3240 и 2451 соответственно, что в три раза больше показателей трехлетней давности.
"Иностранцев у нас все больше. Часто в своих странах они боятся нарушать закон, а в Польше они считают, что если они гости, то им дозволено больше. Нужно больше социальных кампаний, которые разъясняли бы последствия нарушения права", - считает криминалист Брунон Холыст.