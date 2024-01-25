Dnestr.TV

 
0

Полиция Польши заявила о высокой преступности из-за беженцев с Украины

Полиция Польши заявила о высокой преступности из-за беженцев с Украины
фото: AP Photo / Matthias Schrader

Наплыв сотен тысяч украинских беженцев в Польшу негативно отразился на криминальной статистике в стране, сообщает газета Rzeczpospolitа со ссылкой на подготовленный для нее в Главной комендатуре полиции отчет, сообщает ТАСС

В минувшем году иностранцы совершили в Польше 17 278 преступлений, что на 2,4 тысячи больше показателей 2022 года. В 2013 году эта цифра была на уровне 3,5 тысячи. В основном нарушения правопорядка фиксируют за украинцами. На втором и третьем местах – грузины и белорусы.

Каждое третье нарушение связано со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии. Таких инцидентов в прошлом году было 4 898, в 70% из которых главными фигурантами были украинцы.

При этом выданные судами после таких нарушений запреты управлять транспортным средством соблюдают далеко не все. Обвинения в вождении после запрета, за что грозит до трех лет тюрьмы, в прошлом году предъявлены 871 иностранцу (518 украинцев), что на 400 больше показателей позапрошлого года. Рост на 83%. Еще три года назад таких случаев за год было 167.

"В Польше находятся 2,5 миллиона украинских граждан, поэтому это явление связано с этим уровнем. Возможно, они пьют больше, не обращая внимания, в каком состоянии садятся за руль. Причины могут быть разные, в том числе и связанные с культурой. Полиция должна штрафовать всех одинаково. В таком случае люди быстро отучатся от нарушений, вне зависимости от страны происхождения", - цитирует издание слова представителя Союза украинцев в Польше Мирослава Скурки.

Польские правоохранители предупреждают, что будут бороться с нарушителями. "Некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, что вытекает из отсутствия в Польше места жительства. Обычных проверок на дороге недостаточно. Нужно дать им понять, что в Польше управление машиной после употребления алкоголя сурово наказывается и никто не будет закрывать на это глаза", - сказал следователь Войчех Пясечный.

Помимо инцидентов на дороге, в Польше возросло число совершаемых иностранцами краж, а также дел, связанных с наркотиками. В прошлом году их было 3240 и 2451 соответственно, что в три раза больше показателей трехлетней давности.

"Иностранцев у нас все больше. Часто в своих странах они боятся нарушать закон, а в Польше они считают, что если они гости, то им дозволено больше. Нужно больше социальных кампаний, которые разъясняли бы последствия нарушения права", - считает криминалист Брунон Холыст.
  • Сегодня, 10:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна