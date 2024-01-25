Украина рассчитывает начать строительство четырех новых ядерных реакторов летом или осенью этого года, сказал в четверг министр энергетики Герман Галущенко, поскольку страна стремится компенсировать потери энергетических мощностей из-за войны с Россией, об этом сообщает Reuters.
Два блока, включающие реакторы и сопутствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, в то время как два других будут использовать западные технологии от производителя энергетического оборудования Westinghouse. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины, добавил Галущенко, передаёт interfax.com.ua
Эти сроки являются более агрессивными, чем те, которые ранее намечались Киевом, который говорил о начале работ где-то в 2024 году, не уточняя, что все четыре реактора могут быть построены одновременно.
"Я думаю (мы начнем строительство) летом-осенью", - сказал Галущенко в интервью. "Нам нужны корпуса, - добавил он, имея в виду корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки".
Строительство 3-го и 4-го реакторов в Хмельницком началось в 1980-х годах, но было заморожено.
Сегодня три АЭС на контролируемой Украиной территории производят более 55% электроэнергии, необходимой стране, но Киев хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Россия получила контроль над ней после полномасштабного вторжения на Украину в начале 2022 года, и сейчас шесть ядерных реакторов станции простаивают.
"Мы хотим компенсировать Запорожье 3-м и 4-м (Хмельницкими блоками), и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами о том, какие два реактора мы хотим забрать", - сказал Галущенко.
"Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, прошло бы 2,5 года, и мы бы запустили третий реактор", - сказал Галущенко.
Параллельно со строительством советских блоков ВВЭР-1000 Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных блоков AP-1000, также в Хмельницком.
"Нам нужно принять законодательство, и у нас есть законопроекты по 3-му, 4-му, 5-му и 6-му блокам. Это ВВЭР-1000, а 5-й и 6-й мы хотим построить типа AP. Это параллельный процесс", - сказал он.
В декабре украинская атомная компания "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.