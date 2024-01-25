Dnestr.TV

 
0

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году

Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году
фото: РИА Новости

Украина рассчитывает начать строительство четырех новых ядерных реакторов летом или осенью этого года, сказал в четверг министр энергетики Герман Галущенко, поскольку страна стремится компенсировать потери энергетических мощностей из-за войны с Россией, об этом сообщает Reuters.

Два блока, включающие реакторы и сопутствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, в то время как два других будут использовать западные технологии от производителя энергетического оборудования Westinghouse. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины, добавил Галущенко, передаёт interfax.com.ua

Эти сроки являются более агрессивными, чем те, которые ранее намечались Киевом, который говорил о начале работ где-то в 2024 году, не уточняя, что все четыре реактора могут быть построены одновременно.

"Я думаю (мы начнем строительство) летом-осенью", - сказал Галущенко в интервью. "Нам нужны корпуса, - добавил он, имея в виду корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки".

Строительство 3-го и 4-го реакторов в Хмельницком началось в 1980-х годах, но было заморожено.

Сегодня три АЭС на контролируемой Украиной территории производят более 55% электроэнергии, необходимой стране, но Киев хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Россия получила контроль над ней после полномасштабного вторжения на Украину в начале 2022 года, и сейчас шесть ядерных реакторов станции простаивают.

"Мы хотим компенсировать Запорожье 3-м и 4-м (Хмельницкими блоками), и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами о том, какие два реактора мы хотим забрать", - сказал Галущенко.

"Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, прошло бы 2,5 года, и мы бы запустили третий реактор", - сказал Галущенко.

Параллельно со строительством советских блоков ВВЭР-1000 Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных блоков AP-1000, также в Хмельницком.

"Нам нужно принять законодательство, и у нас есть законопроекты по 3-му, 4-му, 5-му и 6-му блокам. Это ВВЭР-1000, а 5-й и 6-й мы хотим построить типа AP. Это параллельный процесс", - сказал он.

В декабре украинская атомная компания "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.
  • Сегодня, 09:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна