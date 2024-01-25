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Международный аэропорт Кишинева расширят

Международный аэропорт Кишинева расширят
фото из открытых источников

Международный аэропорт Кишинева готовит территорию для масштабной реконструкции старого здания аэровокзала с целью расширения инфраструктуры аэропорта и управления возросшим потоком пассажиров в 2024 году, передаёт rupor.md

«Основная цель проекта — увеличить пропускную способность по обслуживанию пассажиров до уровня 1100 человек в час по сравнению с 800 в настоящее время. Запланирована оптимизация затрат бюджетных компаний за счет облегчения доступа пассажиров к самолетам без необходимости использования дополнительных транспортных средств», — говорится в сообщении администрации учреждения.

В прошлом году через кишиневский аэропорт прошло 2,8 миллиона пассажиров, в 2024 год прогнозируется значительный рост, свыше 3 миллионов пассажиров.

В 2023 году 19 авиакомпаний выполняли чартерные и регулярные рейсы по 40 направлениям мира из Международного аэропорта Кишинева. Среди них также были 7 новых авиакомпаний: Monteronto, AZAL, Israir Airlines, El Al, Arkia, Aegean Airlines и Wizz Air. На 2024 год запланировано пополнение числа авиакомпаний четырьмя новыми: Eurowings, Georgia Wings, Air Baltic и Lufthansa.

Ранее сообщалось, что соглашение об авиасообщении между Республикой Молдова и Великобританией в Лондоне подписали в среду молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр транспорта Великобритании Марк Харпер.

Документ подписан в контексте рабочего визита Спыну в британскую столицу.

"Республика Молдова будет осуществлять регулярные прямые рейсы в/из Великобритании и Северной Ирландии на основе принципов, регулирующих работу двустороннего воздушного сообщения: авиационной безопасности, тарифов, налогов и сертификатов летной годности и компетентности", - отмечается в пресс-релизе министерства.

Целью соглашения является установление отношений сотрудничества в области воздушного транспорта и одновременно укрепление дипломатических и экономических отношений между государствами.

Речан в Венгрии: рейсы Кишинев - Будапешт возобновятся до конца марта

Международный аэропорт Кишинева расширят
фото: X Corp. / Orbán Viktor

Возобновление прямых рейсов из Кишинева в Будапешт дадут импульс активизации двусторонних отношений, у стран есть потенциал для развития целого ряда отраслей экономики, об этом шла речь на встрече председателей правительств Молдовы и Венгрии 25 января, сообщает sputniknews.ru

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что объем торговли с Венгрией превысил 200 миллионов евро.

"Я приветствую тот факт, что, несмотря на международный контекст последних двух лет, объем торговли превысил 200 миллионов евро. Существует хороший потенциал для развития в сферах ИТ, электроники, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и финансов", - отметил он.

Речан особо выделил информацию, озвученную его венгерским коллегой, о возобновлении прямого воздушного сообщения между странами до конца марта.

"Я рад что Венгрия поддерживает наши усилия по созданию Европы у нас дома. Также приветствую объявление премьер-министра Орбана о возобновлении рейсов Кишинев - Будапешт до конца марта, что, я уверен, даст новый толчок развитию наших экономических отношений", - сказал молдавский премьер.
Собеседники также обсудили некоторые крупные региональные инфраструктурные и энергетические проекты, в частности, "Инициативу трех морей" и газотранспортный коридор Греция-Болгария-Румыния-Венгрия. Речан подчеркнул, что Молдова рассчитывает на поддержку председательства Венгрии в Европейском совете, которое начнется 1 июля.

Виктор Орбан, как отмечает пресс-служба кабмина Венгрии, заявил, что его страна "безоговорочно поддерживает членство Молдовы в Европейском союзе".

"Целью нынешней встречи является создание более тесного сотрудничества, поскольку для этого есть все основания. Венгрия до сих пор поддерживала членство Молдовы в ЕС, мы будем продолжать это делать, здесь нет никаких компромиссов, никаких споров", - заявил Виктор Орбан.

Он также добавил, что Евросоюзу нужна новая энергия, "ему нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать".

Для Венгрии было бы хорошо, если бы между Молдовой и ЕС существовали беспошлинные отношения, отметил Орбан. "Наш фармацевтический экспорт в Молдову постоянно растет, как и экспорт продуктов питания, мы присутствуем в банковском секторе, а также в авиации", - сказал он.
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