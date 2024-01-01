Доказательства собранные следственными органами Управлении СК г.Рыбница признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двоим жителям Рыбницкого района.
32-летний мужчина и 38-летняя женщина признаны виновными в незаконной порубке деревьев (п. «в» ч.2 ст.256 УК ПМР), сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР.
Житель села Красненькое, желая выручить денежные средства от продажи дров, вместе со своей знакомой поэтапно в январе текущего года на участке лесополосы, расположенной между полями в с.Новая Михайловка Рыбницкого района, спилили 35 деревьев породы «Ясень» и «Акация белая». Своими противоправными действиями они причинили государству, экологический ущерб на общую сумму 71480 рублей ПМР.
Оба фигуранта уголовного дела в полном объёме согласились с предъявленным им обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Приговором суда г.Рыбница и Рыбницкого района виновным назначено наказание в виде обязательных работ на срок 230 часов каждому, кроме того в солидарном порядке с них будет взыскана вся сумма причинённого государству ущерба.