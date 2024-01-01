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Жителей Рыбницкого района осудили за незаконную рубку деревьев

Жителей Рыбницкого района осудили за незаконную рубку деревьев
фото из открытых источников

Доказательства собранные следственными органами Управлении СК г.Рыбница признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двоим жителям Рыбницкого района.

32-летний мужчина и 38-летняя женщина признаны виновными в незаконной порубке деревьев (п. «в» ч.2 ст.256 УК ПМР), сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР.

Житель села Красненькое, желая выручить денежные средства от продажи дров, вместе со своей знакомой поэтапно в январе текущего года на участке лесополосы, расположенной между полями в с.Новая Михайловка Рыбницкого района, спилили 35 деревьев породы «Ясень» и «Акация белая». Своими противоправными действиями они причинили государству, экологический ущерб на общую сумму 71480 рублей ПМР.

Оба фигуранта уголовного дела в полном объёме согласились с предъявленным им обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Приговором суда г.Рыбница и Рыбницкого района виновным назначено наказание в виде обязательных работ на срок 230 часов каждому, кроме того в солидарном порядке с них будет взыскана вся сумма причинённого государству ущерба.

Приговор вступил в законную силу.
  • Сегодня, 10:30
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