25 января 2024 г. – Европейский суд по правам человека обнародовал отчет о деятельности за 2023 год, информирует lhr.md
Согласно отчету, по состоянию на 31 декабря 2023 года против Молдовы было направлено 1150 заявлений из общего числа в 68 450, что поставило ее на 10-е место из 46 государств (12-е в 2022 году).
Из них 835 запросов, касающихся Молдовы, находятся на рассмотрении Палаты и Комитета; Правительству было передано 270 запросов; Вынесено 24 решения.
По количеству обращений, поступивших в судебный орган, - 653 обращения, относительно численности населения страны, Молдова находится на 5-м месте с показателем 2,60 обращений на 10 тысяч жителей.
Что касается Молдовы, в течение 2023 года Суд вынес 24 решения, из которых в 24 решениях было установлено как минимум одно нарушение Конвенции Республикой Молдова.
Постатейный анализ решений Европейского суда по правам человека, вынесенных по молдавским делам в 2023 году, выявил нарушение Республикой Молдова следующих статей:
Статья 3 – Бесчеловечные условия, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/неправильные расследования (4 случая);
Статья 5 – Право на свободу и безопасность (5 случаев);
Статья 6 – Право на справедливое судебное разбирательство (14 дел);
Статья 8 – Право на уважение частной и семейной жизни (6 случаев);
Статья 10 – Право на свободу выражения мнений (1 случай);
Статья 13 – Право на эффективное обжалование (2 случая)
Статья 14 – Запрет дискриминации (1 случай);
Статья 1 Протокола №. 1 Конвенции – Защита собственности (6 случаев).
До 31 декабря 2023 года суд вынес 599 решений против Молдовы, по которым был выплачен ущерб на сумму около 20 миллионов евро.
Следует отметить, что Молдова по количеству решений и количеству наблюдаемых нарушений опережает такие страны, как Германия, Испания, Норвегия, Голландия, Португалия, которые по численности населения значительно превосходят Молдову и присоединились к Европейской конвенции. по правам человека.
Более половины нарушений, выявленных в отношении Молдовы, связаны с нарушением права на справедливое судебное разбирательство (244), защиты собственности (183), бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (147), права на свободу и безопасность (121) и т.д. .