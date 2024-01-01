В Кодексе Приднестровья об административных правонарушениях предусмотрена статья за нарушение законодательства в области персональных данных.
Конкретно, нарушение установленного законом порядка обработки персональных данных, если эти деяния не содержат признаков иного административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере:
- на граждан – от 10 до 15 РУ МЗП;
- на должностных лиц – от 15 до 40 РУ МЗП;
- на юридических лиц – от 150 до 300 РУ МЗП.
То есть, в зависимости от категории нарушителей, за данный вид нарушений законодательство предусматривает административный штраф – от 184 до 5 520 рублей ПМР.
- дать право Министерству цифрового развития возбуждать административные дела за нарушение законодательства в области персональных данных. В настоящее время этим занимается Прокуратура ПМР;
- увеличить до 1 года срок давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства в области персональных данных. Связано это с тем, что обращения граждан по таким нарушениям могут поступать спустя два месяца, когда уже невозможно привлечь виновного к ответственности. Поэтому административные дела не возбуждаются или прекращаются.
В скором времени перечисленные изменения и дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях законодатели рассмотрят в первом чтении.