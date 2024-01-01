В 2022 году по поручению Президента ПМР Вадима Красносельского в Бендерах на территории еврейского кладбища возведен мемориальный комплекс в память о жителях города еврейской национальности, расстрелянных немецко-румынскими оккупантами и павших на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня, накануне Дня памяти жертв Холокоста, здесь прошел традиционный митинг, цель которого – отдать дань уважения миллионам погибших и предостеречь будущие поколения от ошибок, которые могут снова привести к трагедии, сообщает пресс-служба Главы государства.
Среди участников памятного мероприятия – Глава приднестровского государства Вадим Красносельский.
«Общемировая трагедия под названием Холокост не обошла Бендеры и Приднестровье в целом. На территории нынешнего Приднестровья была создана сеть лагерей, в которые помещались люди еврейской национальности, советские люди. Изучая историю, приходишь к выводу, что это злодеяние было допущено: Гитлеру позволили стать Гитлером, с ним заигрывали, с ним договаривались, не понимая, что с нацизмом и фашизмом договариваться нельзя. В конечном итоге вся Европа была покрыта сетью концлагерей, где в газовых камерах убивали людей, в крематориях сжигали их останки. Это факт. Только благодаря подвигу советского солдата, многонационального советского народа, армии, Советской Армии, в рядах которой сражались и евреи, и русские, и украинцы, и белорусы – представители всех национальностей, живших в Советском Союзе, удалось сломить государства оси фашистcкой Германии, побороть, как тогда казалось, нацизм и фашизм. Но прошло время, и, к сожалению, мы являемся свидетелями того, как эти течения поднимают голову, как кто-то опять пытается закрыть глаза на нацистско-фашистскую идеологию. Вот это страшно. Если так будет продолжаться, то, я убежден, появятся такие же одиозные люди, сумасшедшие нелюди, способные на новые злодеяния, на новые Холокосты, на новый геноцид, и жертв будет не избежать. Мы все здравые люди и понимаем это. Об этом надо говорить. Надо присутствовать на таких мероприятиях, не молчать, говорить правду о том, что было, историческую правду, чтобы не повторить ошибок прошлого. А мир на грани, к сожалению. Вечная память погибшим – тем, кто был расстрелян, сожжен, удушен… Очень хотелось бы, чтобы их жертва не была напрасной, чтобы они были последними в этом чудовищном списке жертв геноцида, уничтожения людей по национальному признаку», – отметил Вадим Красносельский, обращаясь к участникам митинга-реквиема, а в их лице ко всем приднестровцам, к мировому сообществу.
Память погибших почтили минутой молчания. Бендерский раввин озвучил поминальную молитву «Кадиш». К памятнику жертвам Холокоста возложили живые цветы и по еврейской традиции камни.
Церемония возложения цветов прошла и во рву Бендерской крепости, где были обнаружены расстрельные ямы. На месте трагедии, датированной 1941 годом, установлен памятный знак.
В храме Александра Невского, расположенном у крепостной цитадели, Президент, руководители органов госвласти и управления республики, Посол Российской Федерации в РМ с супругой, представители общественных организаций, бендерчане и гости города зажгли поминальные свечи.