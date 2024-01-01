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В Тирасполе задержан уличный грабитель

В Тирасполе задержан уличный грабитель
фото из открытых источников

Столичные оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в нескольких грабежах. Первое заявление поступило в милицию 24 января вечером от учащейся одного из колледжей Тирасполя, сообщила пресс-служба МВД ПМР.

Девушка пояснила, что она находилась в микрорайоне Западный, когда неизвестный молодой человек выхватил у неё сумку, в которой находились паспорт, мобильник, личные вещи, банковская карта и денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного УВД установили личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний студент, приехавший в Приднестровье на учёбу.

В ходе разбирательства выяснилось: девушка, которую он ограбил, была не единственной жертвой. Днём ранее, 23 января, молодой человек пытался выхватить сумку у другой 20-летней тираспольчанки. Завладеть чужим имуществом он не смог: жертва оказала сопротивление, в результате содержимое сумочки высыпалось на землю, а подозреваемый скрылся.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Выясняются все обстоятельства и детали совершения преступлений.
  • Сегодня, 15:38
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