Столичные оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в нескольких грабежах. Первое заявление поступило в милицию 24 января вечером от учащейся одного из колледжей Тирасполя, сообщила пресс-служба МВД ПМР.
Девушка пояснила, что она находилась в микрорайоне Западный, когда неизвестный молодой человек выхватил у неё сумку, в которой находились паспорт, мобильник, личные вещи, банковская карта и денежные средства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного УВД установили личность и место нахождения подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний студент, приехавший в Приднестровье на учёбу.
В ходе разбирательства выяснилось: девушка, которую он ограбил, была не единственной жертвой. Днём ранее, 23 января, молодой человек пытался выхватить сумку у другой 20-летней тираспольчанки. Завладеть чужим имуществом он не смог: жертва оказала сопротивление, в результате содержимое сумочки высыпалось на землю, а подозреваемый скрылся.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Выясняются все обстоятельства и детали совершения преступлений.