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Кризис в Верховной Раде Украины

Кризис в Верховной Раде Украины
фото: пресс-служба Верховной Рады Украины

В Верховной Раде близится большой кризис. По меньшей мере, 17 народных депутатов из фракции Слуга народа хотят сложить мандат. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давида Арахамии, сообщает LB.ua 26 января, передаёт korrespondent.net

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам - будет 400 человек", - заявил Арахамия.

Такое право будет предоставлено лишь в том случае, если действительно есть соответствующая медицинская ситуация.

"А так, больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", — продолжил Давид Арахамия.

Он напомнил, что для принятия решения в парламенте необходимо собрать минимально 226 голосов. По словам нардепа, с 400 парламентариями уже сложно собрать необходимое количество голосов.

"В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", - объяснил он.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Верховной Раде заблокировали заявления об отставке 37 нардепов, что является абсолютным рекордом. По словам журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, большинство желающих сложить мандат уже давно не ходят на заседания парламента, передаёт focus.ua

  • Сегодня, 15:59
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