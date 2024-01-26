В некоторых странах, в том числе в Молдове, количество избирательных участков для выборов президента России будет меньше, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, речь идет также о странах Прибалтики, Германии, США, Чехии, Финляндии, передаёт eurasia.expert
«К сожалению, закрытие почти 30 наших загранучреждений по решению властей недружественных государств и существенное сокращение персонала в оставшихся посольствах вследствие высылки дипломатов по надуманным предлогам, заметно снизило возможности образования дополнительных избирательных участков», – объяснила Захарова.
Официальный представитель МИД России также рассказала, что примерное количество избирательных участков, которые будут открыты за границей на данный момент около 300.
Напомним, российский Совет Федерации принял постановление о проведении выборов президента России 17 марта 2024 года. Также члены Центральной избирательной комиссии России 8 декабря приняли постановление, согласно которому выборы президента России будут длиться три дня – 15, 16 и 17 марта.