Как сообщила пресс-служба Верховного Совета Приднестровья, Правительство инициировало законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс ПМР. Этот законодательный акт содержит нормы, позволяющие повлиять на собственника нежилого помещения многоквартирного дома, например офиса или магазина, если его эксплуатация загрязняет территорию или воздух, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности жильцов дома.
В случае таких нарушений госадминистрация направляет письменное уведомление по адресу регистрации собственника по месту жительства или по месту пребывания, тем самым предупреждает о необходимости устранить нарушения в соразмерный срок. Однако в законе речь идёт о возможности предупредить собственника - физическое лицо, а норм, касающихся собственника-юридического лица, нет.
Исправить этот недочёт и призван законопроект, внесённый Правительством. В нём, в частности, предложено закрепить норму, прописывающую, что предупреждением собственника - юридического лица является направление письменного уведомления по адресу государственной регистрации юрлица.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, депутаты Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ поддержали предложенный законопроект. Председатель комитета Руслан Гареев отметил, что инициативу Правительства необходимо принять, так как есть нерадивые собственники, чьи помещения находятся в заброшенном состоянии и доставляют неудобства жильцам многоквартирных домов.
Комитет по вопросам регполитики будет рекомендовать на пленарном заседании Верховного Совета принять законопроект в первом чтении.