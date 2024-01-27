В Соединенных Штатах Америки, в штате Алабама впервые провели ранее анонсированную казнь с помощью азота. Европейский союз осудил Соединенные Штаты за применение смертной казни с использованием азота к осужденному за убийство женщины. Об этом в пятницу, 26 января, говорится в заявлении представителя Евросоюза, сообщает korrespondent.net
"Европейский Союз выражает глубокое сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в штате Алабама", - говорится в заявлении.
В документе говорится, что ЕС "решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах, поскольку это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства".
Также в Евросоюзе заявили, что смертная казнь не является методом сдерживания преступности, наивысшая же мера наказания делает судебные ошибки необратимыми. В частности, в ЕС напомнили, что ранее в США из камеры смертников выпустили 196 невиновных.
В этой связи Евросоюз снова призвал к полному запрету смертной казни.
"Мы призываем те штаты, которые продолжают применять смертную казнь, ввести мораторий и двигаться к полному ее запрету в соответствии с мировой тенденцией", - подчеркнул спикер ЕС.
В США с помощью азота казнили заключенного. Мужчину звали Кеннет Юджин Смит, его признали виновным в убийстве женщины в 1988 году. Долгое время он пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.
СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота
Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press.
"Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни", - цитирует агентство РИА Новости.
По данным местных СМИ, последними словами Смита была благодарность за поддержку, а также фраза "сегодня вечером Алабама стала причиной, по которой человечество делает шаг назад". При этом, как указывали СМИ, Смит сам выбрал такой способ после того, как несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него были безуспешны. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести осужденному в вену катетер.