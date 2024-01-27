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Как ЕС отреагировал на смертную казнь в США с помощью азота

Как ЕС отреагировал на смертную казнь в США с помощью азота
фото: Unsplash

В Соединенных Штатах Америки, в штате Алабама впервые провели ранее анонсированную казнь с помощью азота.
Европейский союз осудил Соединенные Штаты за применение смертной казни с использованием азота к осужденному за убийство женщины. Об этом в пятницу, 26 января, говорится в заявлении представителя Евросоюза, сообщает korrespondent.net

"Европейский Союз выражает глубокое сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в штате Алабама", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что ЕС "решительно выступает против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах, поскольку это нарушение права на жизнь и полное отрицание человеческого достоинства".

Также в Евросоюзе заявили, что смертная казнь не является методом сдерживания преступности, наивысшая же мера наказания делает судебные ошибки необратимыми. В частности, в ЕС напомнили, что ранее в США из камеры смертников выпустили 196 невиновных.

В этой связи Евросоюз снова призвал к полному запрету смертной казни.

"Мы призываем те штаты, которые продолжают применять смертную казнь, ввести мораторий и двигаться к полному ее запрету в соответствии с мировой тенденцией", - подчеркнул спикер ЕС.

В США с помощью азота казнили заключенного. Мужчину звали Кеннет Юджин Смит, его признали виновным в убийстве женщины в 1988 году. Долгое время он пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.

СМИ рассказали подробности казни американца с помощью азота

Первый в истории США человек, казненный с использованием азота, испытывал судороги в течение нескольких минут, передает агентство Associated Press.

"Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни", - цитирует агентство РИА Новости.

По данным местных СМИ, последними словами Смита была благодарность за поддержку, а также фраза "сегодня вечером Алабама стала причиной, по которой человечество делает шаг назад". При этом, как указывали СМИ, Смит сам выбрал такой способ после того, как несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него были безуспешны. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести осужденному в вену катетер.

  • Сегодня, 09:59
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