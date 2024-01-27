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Суд оштрафовал Трампа на 83 млн долларов

Суд оштрафовал Трампа на 83 млн долларов
фото из открытых источников

Суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить $ 83 ,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Об этом сообщил телеканал CNN, передаёт eadaily.com

Бывший американский лидер должен будет выплатить $ 7,3 млн для возмещения морального вреда, $ 11 млн — за репутационный ущерб и еще $ 65 млн штрафных убытков. Общая сумма более чем в 8 раз превышает сумму выплаты в $ 1 0 млн, которой изначально добивалась Кэрролл.

Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения решения.

Это уже второе судебное разбирательство по этому делу, речь шла только о размере выплат писательнице, которая дополнила иск, указав, что высказывания Трампа мешают ее карьере и наносят моральный вред.

Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.

Трамп назвал абсолютно нелепым решение суда присяжных.

  • Сегодня, 10:21
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