Суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить $ 83 ,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Об этом сообщил телеканал CNN, передаёт eadaily.com
Бывший американский лидер должен будет выплатить $ 7,3 млн для возмещения морального вреда, $ 11 млн — за репутационный ущерб и еще $ 65 млн штрафных убытков. Общая сумма более чем в 8 раз превышает сумму выплаты в $ 1 0 млн, которой изначально добивалась Кэрролл.
Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения решения.
Это уже второе судебное разбирательство по этому делу, речь шла только о размере выплат писательнице, которая дополнила иск, указав, что высказывания Трампа мешают ее карьере и наносят моральный вред.
Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.
Трамп назвал абсолютно нелепым решение суда присяжных.