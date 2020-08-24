Республиканскому общественному движению «Союз молдаван Приднестровья» сегодня исполнился 31 год. Текст поздравления председателя организации Сергея Санду публикует без изменений novostipmr.com :
«Только в Приднестровье молдавский язык сохранен на кириллической графике. И это наша гордость.
Наша организация является одной из самых крупных общественных организаций республики, и ее членом, по сути, может считать себя каждый молдаванин, проживающий в Приднестровье. Самый главный постулат нашего движения: мы – молдаване. В соседней Молдове, там фактически всякое молдавское им уже чуждо, там фактически нет молдавского языка, они заменили его на румынский. Нет молдавского народа, сплошь и рядом румыны. Хотя в душе, полагаю, там очень много граждан проживает, считающих себя молдаванами.
Если вспомнить нашу историю, то в далеком уже декабре 1992 года группа активистов-молдаван во главе с первым ректором ПГУ Василием Никитовичем Яковлевым решили создать общественное движение - Союз молдаван Приднестровья. 27 января 1993 года оно было зарегистрировано официально в государственном реестре нашей республики. Цель организации – сохранить молдавский этнос, культуру, язык, традиции. Все эти годы мы проводили различные конференции культурного и научно-практического предназначения, было издано очень много книг, брошюр. Основоположники нашего Союза стояли и у истоков появления в июле 1994 года в мировой паутине информации и газеты «Адевэрул Нистрян», которая является единственным изданием в мире на молдавском языке, на исконно кириллической графике. Больше в мире такой газеты нет, такой графики и такого языка мы не найдём нигде. Только у нас, в Приднестровье. Мы стараемся принимать участие во многих социально значимых делах нашего государства. К слову, недостаток учебников для молдавских школ - одна из самых острых проблем. Их невозможно закупить, а необходимо издавать самостоятельно, поскольку молдавский язык на кириллической графике сохранился только в Приднестровье. Министерство просвещения принимало и продолжает принимать посильное участие в решении данной проблемы, издавать переводные учебники для начальной школы по основным предметам обучения детей в молдавских школах.
Нас радует тот факт, что на проблему обеспечения молдавских школ литературой обратил внимание Президент ПМР Вадим Красносельский и поручил обеспечить как молдавские, так и украинские школы необходимой учебной литературой. Сейчас этим вопросом, по имеющейся у нас информации, в Правительстве занимаются самым серьезным образом. При ПГУ им. Т. Г. Шевченко работает научная исследовательская лаборатория «Факла», которой руководит заместитель председателя РОД «Союз молдаван Приднестровья» Дарина Афанасьевна Габужа. Усилиями ее сотрудников был переработан режим орфографический графики молдавского языка. Язык молдавский не стоит на месте, каждый год растёт и развивается, несмотря на то, что он стерт из мировой языковой паутины, обогащается, и мы верим, что все учебники, разработанные и обновленные сотрудниками нашей национальной лаборатории, будут переизданы в ближайшее время.
Богат молдавский народ и своими традициями. Ежегодно с 1 по 10 марта в Приднестровье проходит яркий фестиваль искусств «Мэрцишор», в рамках которого коллективы республики представляют на сценах культурных учреждений республики от Каменки до Днестровска весь национальный колорит. А в сквере де Волана в центре столицы распускаются красно-белые соцветия. Осенью самодеятельные коллективы из разных районов собираются на фестиваль «Хора тоамней», проводили конкурсы колодцев и народных промыслов, а зимой устраивают рождественские колядки.
14 декабря 2018 года Союз молдаван вошел в состав Общеприднестровского народного форума, лидером которого является В. Н. Красносельский. В рамках данной масштабной республиканской организации мы принимаем самое активное участие. Члены Президиума Союза молдаван постоянно проделывают большую работу, несмотря на свою занятость на своих рабочих местах. Невозможно не оценивать деятельность председателей филиалов организации в городах Приднестровья, которые способствуют осуществлению главной цели общественного движения – сохранению молдавского языка на исконно кириллической графике и культуры. Это Агрипина Лукаш (Каменка), Василий Дзенган (Дубоссары), Наталья Думитрашко (Григориополь), Лариса Какарчан (Слободзея), Валентина Никулай (Рыбница), Инна Паскаль (Бендеры), Дорина Габужа, Галина Ищенко (Тирасполь). Особую благодарность хочется выразить Дарине Афанасьевне Габужа, которая в последнее время уделяет работе нашей национальной организации особое внимание.
Вместе мы проводим множество мероприятий, которые нацелены на сохранение и развитие самобытной культуры, языка и письменности молдавского народа, и лучшим тому подтверждением является газета «Адевэрул Нистрян», так как все организованные нами праздники, культурные и социальные акции неизменно освещаются в молдавской республиканской газете, и, таким образом, газета является своего рода летописью нашего Союза и ее рупором. О нас пишут и другие СМИ республики, такие как ИА «Новости Приднестровья», газеты «Гомiн» и «Приднестровье», ПГТРК.
Необходимо отметить и наше сотрудничество с другими национальными объединениями республики. Одним из ярких примеров их взаимодействия является издание книги «Натиск на Восток», выпущенной в 2011 году при содействии молдавской, русской, украинской, еврейской, белорусской, азербайджанской, болгарской, гагаузской и армянской национальных общин Приднестровья. Этот сборник очерков, научных исследований, архивных материалов и воспоминаний очевидцев под редакцией профессора истории Николая Вадимовича Бабилунги повествует о нестерпимых условиях жизни, проживающих на территории Приднестровья народов в 1918-1940 годах, а также в 1941-1944 годах во времена румынской оккупации.
Многие спрашивают касательно численности РОД «Союз молдаван Приднестровья». Хочу смело и твердо заверить наших сограждан, что статуса членства в рядах нашего общественного движения не существует, и по нашему общему твердому убеждению РОД «Союз молдаван Приднестровья» должен объединить граждан не по принципу национальной принадлежности, а важно другое: если человек говорит на молдавском языке, чувствует себя душой и сердцем молдаванином, ему интересны традиции, духовность, культура молдавского народа, он может смело назвать себя членом этой массовой национальной организации. Стоит отметить, что на сегодняшний день, по данным последней переписи населения в ПМР, численность молдаван в республике превышает 200 тысяч человек. Вот и цифра наших членов, она, как видите, внушительная.
Следует отметить, что на сегодняшний день нами налажена нормальная система взаимодействия с органами государственной власти нашей республики. В основном между теми министерствами и ведомствами, которые занимаются и отвечают за сохранение и развитие молдавского языка. В конечном итоге для нас самое главное в день образования нашей национальной организации, что мы сумели отстоять и сохранить молдавский язык на кириллической графике, а самое главное – сохранили молдаван как национальность. Мы, молдаване Приднестровья, остаемся верными сделанному 31 год назад выбору – сохранению мира и согласия в обществе. Сила приднестровского народа – в сплочённости и любви к родной земле. И никакие языковые различия не являются препятствием для мирной жизни и созидательного труда. Молдаване Приднестровья и впредь будут принимать самое активное участие в общественно-политической жизни Приднестровской Молдавской Республики. Этим мы доказали и в проведении последних масштабных мероприятий республиканского уровня в январе текущего года».
Председатель РОД «Союз молдаван Приднестровья», член Общественной палаты ПМР Сергей Санду