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В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда
фото: РИА Новости/Борис Кудояров

Германия принимает историческую ответственность за преступления немецкой армии, совершенные во время блокады Ленинграда. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе МИД ФРГ, передаёт iz.ru

«Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде немецким вермахтом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что еще в 2019 году федеральное правительство ФРГ приняло «гуманитарный жест» в отношении всех людей, переживших блокаду. В знак примирения Германия поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой проходят лечение многочисленные жертвы блокады, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности, а блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму. Он также добавил, что по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы ВОВ против граждан СССР, будут вестись расследования. По его словам, доказательства действий нацистов получены в ходе исследований авторитетных историков и ученых, а также подтверждены документально и доказаны в суде.

Также в этот день Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, возведенный на территории Гатчинского района Ленинградской области по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического обществ. На этом месте в годы ВОВ располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Авторами мемориального комплекса по итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Мемориал представляет собой стелу, на вершине которой находится фигура матери с детьми. Внизу расположена скульптурная композиция из 150 барельефов, которые воссоздают истории реальных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов.

Также у стелы находится Вечный огонь, у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в странах Европы.

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда
фото: rg.ru

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ признали ответственность Германии за блокаду Ленинграда

Открытие мемориального комплекса приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

В церемонии открытия также участвовали политики, общественные деятели и 80 участников слета «Внуки Победы. Ленинград».

Осада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги. 27 января 1944 года блокада была снята.

Представительство РФ при ЕС указало на ошибку фон дер Ляйен в заявлении о холокосте

Представительство России при Евросоюзе (ЕС) обнаружило ошибку в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

В заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК по случаю годовщины освобождения Освенцима, утверждается, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)».

Российское дипломатическое представительство назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее.

«Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска», — говорится 27 января в публикации постпредства России при ЕС в соцсети X (бывш. Twitter)

В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Его датой определили 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории. За время его работы здесь было убито более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

Накануне президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

  • Сегодня, 18:50
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