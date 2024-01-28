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Украина зафиксировала увеличение очереди грузовиков на границе с Польшей

Украина зафиксировала увеличение очереди грузовиков на границе с Польшей
Фото : официальный сайт Геннадия Москаля

Очереди из грузовиков, следующих из Польши в сторону Украины, в последние дни значительно выросли, число ожидающих авто достигло 1300, сообщил в воскресенье представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает ria.ru.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин 21 января заявлял, что польская сторона после разблокирования пунктов пропуска принимает с Украины на 50-60% меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме, и если ситуация не изменится, Киев обратится "в компетентные органы".

"Если говорить про границу с Польшей, то в последние дни фиксируем увеличение очередей на территории Польши в сторону Украины. На утро воскресенья примерно 1300 грузовиков ожидают очереди на четырех направлениях", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак 16 января сообщал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее украинская погранслужба сообщала, что все КПП с Украиной разблокированы.
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
  • Сегодня, 11:06
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