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В 2023 году Молдова заняла 1 место по Индексу Восточного партнерства

В 2023 году Молдова заняла 1 место по Индексу Восточного партнерства
Изображение: infotag.md

Молдова заняла в 2023 г. первое место по Индексу Восточного партнерства, разработанному Форумом гражданского общества (EaP CSF).

Как передает «ИНФОТАГ», в исследовании говорится, что Индекс Восточного партнерства «служит маяком, оценивающим прогресс, достигнутый шестью странами (Молдова, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь) по трем направлениям: демократия, эффективное управление и верховенство закона; сближение политики с ЕС и цели устойчивого развития.

Индекс EAP выходит за рамки простого сбора и измерения данных. Он учитывает различные формы изменений (прогресс реформ, развитие, отход от демократии, политические отклонения), а также стагнацию и отсутствие изменений. В своей оценке он уделяет особое внимание гендерному равенству и правам человека.

Молдова и Украина заняли два первых места, что подтверждает их успехи в достижении целей реформ и ускорении их сближения с ЕС, несмотря на очень сложные обстоятельства. Индекс Восточного партнерства 2023 года указывает на то, что эти две страны-кандидата в ЕС неуклонно осуществляют те системные изменения, которых от них ожидает Брюссель, чтобы двигаться по пути вступления.

Первое место Молдовы объясняется ее «впечатляющими показателями в области реформ, связанных с выборами, политического плюрализма, борьбы с коррупцией и равных возможностей».

«Однако сближение с ЕС является динамичным процессом и может легко регрессировать, когда изменяются внутренние или внешние обстоятельства или просто если наступает усталость от реформ. Соответственно, растущий уровень сближения Молдовы и Украины является «работой в процессе» и, что особенно важно, многие недавние реформы, особенно связанные с выборами, борьбой с коррупцией и конституционными реформами, еще не прошли полную апробацию», — говорится в докладе.
  • Сегодня, 11:16
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