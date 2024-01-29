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Китай на постоянной основе разместил боевые корабли вокруг Тайваня

Китай на постоянной основе разместил боевые корабли вокруг Тайваня
фото: Jason Lee/Reuters

КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня. Об этом пишет японская газета Yomiuri, ссылаясь на источники, сообщает gazeta.ru

По ее данным, таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Издание также сообщает, что еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония считает своими территориальными водами зону у этих островов.

Ранее официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

До этого представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сказал, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, поскольку она будет означать войну.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
  • Сегодня, 10:03
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