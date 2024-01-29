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Фермеры готовятся к блокаде Парижа

Фермеры готовятся к блокаде Парижа

Недовольные политикой французского правительства фермеры начнут "осаду" столицы в 14.00 по парижскому времени (16.00 мск), пишет газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14.00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", – сказано в статье
.
Отмечается, что Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город, сообщает РИА Новости

"На местах блокады вокруг Парижа может быть от 1500 до 2500 тракторов", – цитирует издание замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантена Ле Гийу.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров.

Акция продлится по меньшей мере пять дней.

В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города.

Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.

В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны.

Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры.

Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с долгожданными заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции.

Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
  • Сегодня, 10:12
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