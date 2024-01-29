фото: noi.md Алексей Петрович на мемориале в Санкт-Петербурге
Председатель Национального координационного комитета «Победа» в Молдове Алексей Петрович возложил цветы к братским могилам защитников Ленинграда и жертв блокады на Пискаревском мемориальном кладбище в городе Санкт-Петербурге, сообщает eadaily.com
На своей странице в соцсетях он написал, что сделал это «от имени всех тех, кто помнит, кто знает, какой ценой завоёвано счастье, по поручению жителей блокадного Ленинграда, проживающих в РМ».
Общественник уточнил, что в настоящее время в Республике Молдова проживает 10 блокадников и один участник героической обороны Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Он выразил сожаление, что никто из ныне живущих ветеранов по состоянию здоровья не смог преодолел трудный, с пересадками, путь до северной столицы — прямые рейсы в Россию закрыты уже почти 2 года.
«Сегодня я был здесь один. „Не смогли доехать“ из Москвы и сотрудники посольства Республики Молдавия в России — среди оглашенных официальных делегаций РМ не была озвучена», — заключил Алексей Петрович.
Напомним, сейчас в Молдове перезахоронение найденных поисковиками останков советских воинов проходит без должных почестей и на фоне регулярного безнаказанного осквернения их мемориалов.
Как сообщало EADaily , в ноябре 2023 года в Молдове скончался последний проживавший в республике участник Сталинградской и Курской битв, гвардии полковник Павел Гладков. Его похоронили без воинских почестей, власти отказались выделить салютную команду и разрешить проведение церемонии прощания с ветераном в Доме Национальной армии.
"В этом здании можно только прославлять румынскую армию и проводить проНАТОвские шабаши. А Министерство обороны отказало в выделении салютной команды, ссылаясь на положения ЧП. При этом 2 месяца назад Мирчу Снегура (экс-президент Молдовы), не воевавшего ни одного дня, хоронили под троекратный оружейный залп», — возмутился тогда Петрович.
Делегация Гагаузской автономии приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, передаёт sputniknews
На церемонию не смогли приехать ныне живущие в Молдове ветераны, которым по состоянию здоровья сложно преодолеть трудный, с пересадками, путь до северной столицы России, прямые рейсы в которую закрыты уже почти 2 года.
На торжественные мероприятия по каким-то причинам "не смогли доехать" сотрудники посольства Республики Молдова в России, пишет Sputnik