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Три оппозиционные партии в Молдове выдвинут общего кандидата в президенты

Три оппозиционные партии в Молдове выдвинут общего кандидата в президенты
фото: Platforma DA

Три оппозиционные в Молдове партии объявили о создании политического блока, который выдвинет единого кандидата на президентских выборах, пишут в молдавские СМИ, в том числе онлайн-издание Noi.md ("Мы"), передаёт РИА Новости

Речь идет о Партии перемен, Лиги городов и коммун (LOC) и Платформе "За достоинство и правду" (DA), которая ранее была партнером ныне правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в блоке ACUM ("Cейчас"), но разочаровалась в этом политическом союзе из-за авторитарных действий президента Молдавовы Майи Санду, которая является негласным лидером ПДС.

"Накануне состоялось совместное заседание политических бюро трех оппозиционных партий – Партии перемен, LOC и Платформы DA. По итогам встречи лидеры политсил объявили о решении создать политический блок в преддверии президентских выборов и определить общего кандидата на осенних выборах. В то же время в декларации три партии решили, что они также будут участвовать в парламентских выборах в качестве блока", - сообщают СМИ.

В общей декларации политсил отмечается, что решение объединить усилия "связано с недостаточной эффективностью нынешнего правительства в обеспечении граждан достойным уровнем жизни; отсутствием результатов в реформе правосудия; отсутствием прогресса в борьбе с коррупцией. Также связано с политическим захватом объективного процесса европейской интеграции; терпимостью к олигархическим группам внутри правительства; отсутствием ощутимых результатов в акте управления".

В совместном заявлении три партии заявили о запуске и проведении политических консультаций с "представителями других демократических и проевропейских партий, экспертного сообщества, представителями гражданского общества с целью политического сотрудничества", пишет sputniknews
  • Сегодня, 11:12
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