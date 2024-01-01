Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко подписал договор с Евразийским сетевым университетом. В подписании договора приняли участие президент ПГУ, доктор физико-математических наук профессор Степан Берил и проректор по научно-инновационной работе, кандидат географических наук, доцент Иван Капитальчук, сообщает пресс-служба ПГУ им. Т. Г. Шевченко
Евразийский сетевой университет – основанный в мае 2022 года консорциум вузов для создания единого евразийского образовательного пространства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В числе его главных задач: организация и реализация подготовки квалифицированных кадров в сетевой сфере, передовых научных исследований и разработок; проведение мониторинга и анализа существующих потребностей в квалифицированных кадрах на рынке труда; стимулирование профессионального и личностного развития молодёжи как ключевого фактора социально-экономического развития ЕАЭС.
Сегодня в Евразийский сетевой университет входит 21 университет стран Евразийского экономического союза.
Как отмечает пресс-служба ПГУ им. Т. Г. Шевченко, у вуза уже есть опыт успешной работы в одной из авторитетных международных вузовских ассоциаций на постсоветском пространстве – Евразийской ассоциации университетов. ПГУ также является активным членом Ассоциации российских вузов, Ассоциации технических университетов и Ассоциации юридических вузов РФ.