Dnestr.TV

 
0

Приднестровский госуниверситет вошёл в состав Евразийского сетевого университета

Приднестровский госуниверситет вошёл в состав Евразийского сетевого университета
фото: spsu.ru

Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко подписал договор с Евразийским сетевым университетом. В подписании договора приняли участие президент ПГУ, доктор физико-математических наук профессор Степан Берил и проректор по научно-инновационной работе, кандидат географических наук, доцент Иван Капитальчук, сообщает пресс-служба ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Евразийский сетевой университет – основанный в мае 2022 года консорциум вузов для создания единого евразийского образовательного пространства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В числе его главных задач: организация и реализация подготовки квалифицированных кадров в сетевой сфере, передовых научных исследований и разработок; проведение мониторинга и анализа существующих потребностей в квалифицированных кадрах на рынке труда; стимулирование профессионального и личностного развития молодёжи как ключевого фактора социально-экономического развития ЕАЭС.

Сегодня в Евразийский сетевой университет входит 21 университет стран Евразийского экономического союза.

Как отмечает пресс-служба ПГУ им. Т. Г. Шевченко, у вуза уже есть опыт успешной работы в одной из авторитетных международных вузовских ассоциаций на постсоветском пространстве – Евразийской ассоциации университетов. ПГУ также является активным членом Ассоциации российских вузов, Ассоциации технических университетов и Ассоциации юридических вузов РФ.
  • Сегодня, 11:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна