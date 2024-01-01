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Госавтоинспекция подвела итоги года

Госавтоинспекция подвела итоги года
фото: пресс-служба МВД ПМР

Управление Госавтоинспекции МВД Приднестровья подвело итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за прошедший год. По сравнению с предыдущим отчетным периодом снизился дорожно-транспортный травматизм. В то же время количество административных правонарушений выросло, информирует newspmr.com

В сравнении с 2022-м, в прошлом году на семь фактов снизилась аварийность, на четыре – уменьшилось количество погибших, на 38 человек – число пострадавших.

Основные виды аварий:

- наезд на пешеходов – 40 случаев (32%),

- столкновение транспортных средств – 39 аварий (31%),

- наезд на велосипедистов – 16 случаев (13%).

По данным ГАИ, большинство дорожно-транспортных происшествий (порядка 88%) произошли по вине водителей.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

- нарушение правил маневрирования – 25 случаев,

- нарушение правил проезда пешеходных переходов – 15 аварий,

- ДТП, в которых водители выезжали на полосу встречного движения, – 14 случаев.

В течение 2023 года инспекторы ГАИ выявили 72 905 административных правонарушений, что на 2 600 больше (+3,6%) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Задержано 864 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Из них 59 человек находились за рулём в наркотическом опьянении.

Также в отчетном году задержано и доставлено в ОВД за различные правонарушения 388 человек, раскрыто 187 преступлений, задержано 104 лица, находившихся в розыске.

«Госавтоинспекторы постоянно проводят мероприятия, направленные на профилактику и выявление правонарушителей на дорогах. Это дало положительные результаты», - отметили в Управлении ГАИ МВД ПМР.

По работе территориальных регистрационно-экзаменационных отделений УГАИ МВД ПМР:

- зарегистрировано 22 183 транспортных средства,

- выданы 43 804 свидетельства о регистрации транспортных средств,

- водительские удостоверения получили более 21 тысячи граждан.

- государственный техосмотр прошли 99 615 транспортных средств,

- количество автомобилей иностранной регистрации, прошедших техосмотр на территории ПМР, превысило 670 единиц.

В Министерстве внутренних дел ПМР удовлетворительно оценили работу подразделений Госавтоинспекции и обозначили направления служебной деятельности, в которых необходимо совершенствоваться и добиваться лучших результатов.

  • Сегодня, 11:28
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