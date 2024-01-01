Управление Госавтоинспекции МВД Приднестровья подвело итоги оперативно-служебной деятельности подразделения за прошедший год. По сравнению с предыдущим отчетным периодом снизился дорожно-транспортный травматизм. В то же время количество административных правонарушений выросло, информирует newspmr.com
В сравнении с 2022-м, в прошлом году на семь фактов снизилась аварийность, на четыре – уменьшилось количество погибших, на 38 человек – число пострадавших.
Основные виды аварий:
- наезд на пешеходов – 40 случаев (32%),
- столкновение транспортных средств – 39 аварий (31%),
- наезд на велосипедистов – 16 случаев (13%).
По данным ГАИ, большинство дорожно-транспортных происшествий (порядка 88%) произошли по вине водителей.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий:
- нарушение правил маневрирования – 25 случаев,
- нарушение правил проезда пешеходных переходов – 15 аварий,
- ДТП, в которых водители выезжали на полосу встречного движения, – 14 случаев.
В течение 2023 года инспекторы ГАИ выявили 72 905 административных правонарушений, что на 2 600 больше (+3,6%) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Задержано 864 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
Из них 59 человек находились за рулём в наркотическом опьянении.
Также в отчетном году задержано и доставлено в ОВД за различные правонарушения 388 человек, раскрыто 187 преступлений, задержано 104 лица, находившихся в розыске.
«Госавтоинспекторы постоянно проводят мероприятия, направленные на профилактику и выявление правонарушителей на дорогах. Это дало положительные результаты», - отметили в Управлении ГАИ МВД ПМР.
По работе территориальных регистрационно-экзаменационных отделений УГАИ МВД ПМР:
- зарегистрировано 22 183 транспортных средства,
- выданы 43 804 свидетельства о регистрации транспортных средств,
- водительские удостоверения получили более 21 тысячи граждан.
- государственный техосмотр прошли 99 615 транспортных средств,
- количество автомобилей иностранной регистрации, прошедших техосмотр на территории ПМР, превысило 670 единиц.
В Министерстве внутренних дел ПМР удовлетворительно оценили работу подразделений Госавтоинспекции и обозначили направления служебной деятельности, в которых необходимо совершенствоваться и добиваться лучших результатов.