Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в Каменке 28 января ночью молодой человек решил прокатиться на машине, которая стояла у автомойки открытой и с ключами в замке зажигания.
Проехав не более 200 метров, на повороте угонщик не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в металлическую ограду сквера, фонарный столб, сбил деревянную скамью и урну для мусора.
Утром владелец автомобиля написал заявление об угоне, указав, где находилась иномарка. В ходе розыскных мероприятий машину с механическими повреждениями нашли на газоне аллеи между улицами Ленина и Пушкина.
Личность водителя оперативники установили по записям с камер видеонаблюдения. Он был задержан и доставлен в районный отдел внутренних дел. Как выяснилось в ходе разбирательства, 21-летний молодой человек водительское удостоверение никогда не получал. Кроме того, алкотестер показал уровень алкоголя в 0,455 миллиграмм на литр.
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, молодого человека привлекли к ответственности по нескольким статьям административного кодекса: за «нетрезвую поездку за рулём» ему грозит штраф до 2 760 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Еще один штраф до 920 рублей либо админарест до 15 суток - за оставление места ДТП. За совершение угона молодого человека могут привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, нарушителю придётся возместить материальный ущерб за повреждённое имущество.
Отметим, что с 19 по 25 января сотрудники госавтоинспекции задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Девять из них заплатят штраф в размере до 3 680 рублей ПМР. Также их лишат водительских прав на срок до двух лет.
Двое автолюбителей сели за руль, не имея водительских прав. Им грозит штраф до 2 760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителю грозит штраф в размере до 5 520 рублей ПМР и лишение прав на срок до двух лет.