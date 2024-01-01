Президент Вадим Красносельский 29 января провел в селекторном режиме рабочее совещание с руководителями госорганов, главами городских и районных администраций. Обсуждали текущее положение дел и планы на ближайшую перспективу, сообщила пресс-служба Главы государства.
8 февраля в большинстве горрайсоветов пройдут заседания, в повестке которых рассмотрение проектов местных бюджетов. Вадим Красносельский напомнил о необходимости проведения предварительных общественных слушаний там, где их еще не было. Глава государства также подчеркнул, что должно быть уделено повышенное внимание муниципальным программам развития. Госпрограмма капвложений (ФКВ-2024) в текущем году ориентирована на завершение начатых ранее работ. Количественный охват не так велик, как в предыдущие периоды, но этот этап крайне важен для недопущения долгостроев, подчеркнул Вадим Красносельский.
Отдельно на совещании затронули тему модернизации коллекторов. Поводом для возобновления дискуссии послужила аварийная ситуация на улице Мечникова в Тирасполе. Там произошел провал. На восстановление участка канализационной системы и дорожного полотна понадобится 2-3 недели. Сейчас абоненты подключены к дежурному коллектору. Причина аварии – изношенность оборудования. Труба проложена более полувека назад. Чтобы уйти от практики точечного латания, правильным было бы заменить 500-метровый отрезок. В идеале необходимо модернизировать систему водоотведения по всей республике. Президент считает целесообразным разработать пятилетнюю госпрограмму.
Говорили сегодня и о предстоящем обновлении дорожного полотна и тротуаров в центральной части столицы. В планах привести в порядок ранее не ремонтированные участки полос дорожного движения от Дома Советов до площади Суворова. Это спонсорский инвестпроект фирмы «Шериф». Силами и средствами республиканского и городского бюджетов необходимо заменить на этом отрезке подземные коммуникации и покрытие тротуаров. Особое внимание центральной площади, в том числе пешеходной зоне перед зданием Правительства ПМР и Верховного Совета. Вадим Красносельский также обозначил потребность реконструировать и привести к стилистическому единообразию тротуары от бульвара Гагарина до Дома Советов.
В ходе совещания Глава Тирасполя рассказал о планируемом проведении ремонтных работ в Городском дворце культуры, отметив, что финансирование этого проекта рассчитывают получить за счет средств, выделяемых в рамках закона «О статусе столицы». Речь также шла о катке. В отличие от, к примеру, кишиневского, тираспольский объект социально ориентирован и доступен по цене широкому кругу граждан. Сейчас проходит так называемый иногородний марафон: в приоритетном порядке предоставляется возможность посещения спортивно-развлекательного объекта приднестровцам, прибывшим в столицу из других городов республики. На сайте катка размещен соответствующий график. Олег Довгопол рассказал, что в Тирасполь доставлен купол катка. Его монтаж начнется в 20-х числах февраля. До начала работ будет доступно катание под открытым небом.
Обсуждая бендерские планы и потребности, упомянули улицу Космонавтов, нуждающуюся в проведении дорожных работ, предварить которые должна замена инженерных коммуникаций.
Целесообразным видится расширение этой дороги, создание парковочных зон и автостоянок.
Речь шла также о продолжающемся благоустройстве парка Горького и о проведении в городе озеленительных работ. Недавно высажено 50 сосен. Планируется укоренить еще порядка трех сотен, в том числе вдоль спуска от цитадели Бендерской крепости к Днестру.