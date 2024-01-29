Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей, передаёт РИА Новости.
29 января украинский дипломат встретился в Кишиневе с вице-премьером, главой Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном, с которым обсудил ситуацию в Приднестровье. Стороны также подвели итоги совместной работы за 2023 год.
При этом он подчеркнул, что Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдовой. "Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - добавил дипломат.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. В июне 2016 года в ходе переговоров между Кишиневом и Тирасполем были согласованы восемь пунктов для дальнейшего переговорного процесса, которые в совокупности известны как "пакет "Берлин плюс". К апрелю 2018 года шесть из этих пунктов были реализованы. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
Серебрян: приднестровское урегулирование будет проходить исключительно мирным путем
Кишинев настроен решить проблему приднестровского урегулирования исключительно мирным путем, нет никакого плана по удушению региона или военному вмешательству, заявил в понедельник на совместном брифинге с украинским послом по особым поручениям Пауном Роговеем вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян, информирует sputniknews
"Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Молдова намерена решить приднестровский конфликт исключительно мирным путем, эта позиция полностью поддержана и нашими коллегами в Киеве. Не существует никакого плана по военному или иному удушению Приднестровского региона. Эту позицию разделяют и Кишинев, и Киев, и наши международные партнеры. Все, чего мы хотим, - это поэтапно вернуть этот регион в правовое поле Республики Молдова", - заявил Серебрян.
Ответственный за приднестровское направление украинский дипломат Паун Роговей подчеркнул, что Киев "является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", однако формат в "настоящее время нефункционален", и главная причина этого - участие в переговорном процессе России.
Роговей также отметил намерение Украины "быстро реагировать" в случае "попыток провокаций со стороны левого берега Днестра".
"Я очень четко отметил и в Тирасполе, и в Кишиневе, что Украина - за мирное урегулирование этого конфликта, и будет очень быстро реагировать в случае попыток провокаций со стороны левого берега Днестра фактически теми, кто контролирует ситуацию. Не позволим вовлечение Левобережья в войну, которую ведет Россия на Украине, несмотря на то, что есть попытки. Мы сделаем все возможное для нейтрализации. Мы будем очень оперативно реагировать на любую попытку Левобережья спровоцировать диверсии либо другие провокации на границе", - заявил Роговей.
Он также говорил об "ответственности граждан Украины, не проживающих в стране".
"Скажем так, об ответственности некоторых граждан Украины, которые не обязательно живут на территории Украины. Украина - правовое государство, у нее есть законодательство. Любой гражданин Украины должен очень хорошо понимать, что помимо прав, у него есть и обязанности перед государством и особенно ответственность. При осознанном нарушении закона, естественно, следует привлечение к ответственности. Не буду углубляться в этот вопрос, он больше в компетенции правоохранительных органов, но хочу, чтобы это понимали все: закон нужно соблюдать", - подытожил украинский дипломат.
Предыдущий визит Пауна Роговея в Кишинев состоялся в декабре 2023 года. Тогда на встрече с Олегом Серебряном стороны говорили о совместных усилиях по "приданию позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования в параметрах, продвигаемых властями Республики Молдова". Также стороны обсудили пути решения насущных проблем жителей обоих берегов Днестра, предотвращение дестабилизации и поддержание атмосферы безопасности. Тогда же Роговей посетил Тирасполь, где встретился с приднестровским президентом Вадимом Красносельским. В беседе также принял участие руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Украина поддерживает и будет оказывать содействие в развитии диалога между Тирасполем и Кишиневом в формате "1+1", отмечал тогда украинский дипломат.