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В Приднестровье изменены правила работы по совместительству

В Приднестровье изменены правила работы по совместительству
фото: novostipmr

Работник может заключить несколько трудовых договоров о работе по совместительству с одним и тем же работодателем. Президент ПМР Вадим Красносельский подписал соответствующий закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, принятый Верховным Советом 17 января.

Закон также разрешает медицинским работникам заключать трудовые договоры о работе по совместительству на должностях с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же вредными факторами.

При этом продолжительность работы по совместительству по каждому трудовому договору не должна превышать четырёх часов в день. Если же работник в этот день свободен от основной работы, он может отработать полную смену.

Как отметили в Правительстве ПМР, где и разработали законодательный акт, новый порядок работы по совместительству поможет решить проблему кадрового дефицита в лечебно-профилактических учреждениях и повысить оплату труда врачей.
  • Вчера, 19:56
  • DTV
  • Просмотров: 59
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