Работник может заключить несколько трудовых договоров о работе по совместительству с одним и тем же работодателем. Президент ПМР Вадим Красносельский подписал соответствующий закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, принятый Верховным Советом 17 января.
Закон также разрешает медицинским работникам заключать трудовые договоры о работе по совместительству на должностях с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же вредными факторами.
При этом продолжительность работы по совместительству по каждому трудовому договору не должна превышать четырёх часов в день. Если же работник в этот день свободен от основной работы, он может отработать полную смену.
Как отметили в Правительстве ПМР, где и разработали законодательный акт, новый порядок работы по совместительству поможет решить проблему кадрового дефицита в лечебно-профилактических учреждениях и повысить оплату труда врачей.